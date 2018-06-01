سار للطلبة بخصوص المنحة..هذا ما قررته حكومة العثماني ﻿

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستعمل على توسيع بنيات الاستقبال لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة الذي يرتقب أن يصل عددهم خلال الدخول الجامعي المقبل 900 ألف

"شوف تيفي"

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستعمل على توسيع بنيات الاستقبال لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة الذي يرتقب أن يصل عددهم خلال الدخول الجامعي المقبل 900 ألف طالب(ة)، وذلك في سياق اهتمامها بالجانب الاجتماعي للمواطنين.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة أبرز في كلمته في افتتاح المجلس أن هذا العدد غير المسبوق يستوجب مزيدا من الأحياء الجامعية ومزيدا من المدرجات ومن المؤسسات الجامعية في عدد من المدن، مشيرا إلى أنه يرتقب إقامة 8 مؤسسات جديدة.

وأضاف الخلفي أن رئيس الحكومة أعلن أنه تقرر أيضا، تطوير الإجراء الذي تم اتخاذه خلال هذه السنة والقاضي بالزيادة في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود (كليات الطب، كليات ومدارس الهندسة، مدارس التسيير) بنسبة 20 بالمائة، ليتم رفعه مع بداية الموسم الجامعي المقبل بنسبة 30 بالمائة (حوالي 9 آلاف مقعد جديد) بغية توفير الأطر والخريجين في عدد من المجالات وكذا لاستيعاب الطلبات المتزايدة من الأسر والطلبة على هذه التكوينات.

كما كشف العثماني عن مبادرة جديدة تتمثل في إطلاق إجازة مهنية في التربية في سياق السعي للرفع من جودة التعليم عبر توفير أطر جديدة بمستوى عال لتدريس الأجيال المقبلة استجابة للاقتراح الوارد في الرؤيا الاستراتيجية للتربية والتكوين.

وارتباطا بالجانب الاجتماعي في مجال التعليم، أعلن رئيس الحكومة أيضا عن الزيادة في عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي المقبل ب 36 ألف طالب(ة) ممنوح(ة) بعدما تجاوز العدد حاليا 330 ألف طالب (ة) ممنوح(ة)، والزيادة في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بـ 7600 سرير تشمل فتح أحياء جامعية جديدة بكل من آسفي وأكادير ومكناس والناظور ودعم وتوسعة الأحياء الجامعية الموجودة بالراشيدية وتطوان وتازة، مضيفا أنه سيتم دعم المطاعم الجامعية الموجودة وفتح مطاعم جامعية جديدة لفائدة الطلبة في كل من الناظور والجديدة وآسفي.

ومن جهة أخرى، كشف سعد الدين العثماني عن اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص ملف التغطية الصحية للطلبة لتجاوز العوائق التي سجلت من قبل، مشيرا إلى أنه تقرر مراجعة مسطرة الاستفادة من نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة عبر إعداد مرسوم جديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات من أجل استفادة أكبر من الطلبة، إذ يرتقب أن يصل عدد المستفيدين إلى 270 ألف طالب بميزانية مخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 110 مليون درهم.