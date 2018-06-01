دول أوروبية ترفض منح تأشيرة دخول لمحمد ربيعي ﻿

رفضت السلطات الأوروبية دخول البطل المغربي في الملاكمة محمد ربيعي إلى أراضيها من أجل خوض نزاله الاحترافي السادس، رغم توفره على جميع الضمانات و الحجوزات.

شوف سبور

رفضت السلطات الأوروبية دخول البطل المغربي في الملاكمة محمد ربيعي إلى أراضيها من أجل خوض نزاله الاحترافي السادس، رغم توفره على جميع الضمانات و الحجوزات.

و كانت كل من التشيك و بلجيكا قد منعتا محمد ربيعي من الدخول إلى أراضيهما لإجراء الاستعدادات لنزاله الاحترافي السادس، المقرر إجراؤه يوم 21 يوليوز القادم بالعاصمة الألمانية برلين .

وكشف موقع "مرصد المحترفين المغاربة" يومه الخميس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن البطل المغربي سيحاول تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأوروبية عبر دولة أخرى في ظل الصعوبات التي واجهها هذه المرة مؤجلا بسبب ذلك النزال إلى شهر غشت المقبل.