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دول أوروبية ترفض منح تأشيرة دخول لمحمد ربيعي

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 22:25 دول أوروبية ترفض منح تأشيرة دخول لمحمد ربيعي | سبور
دول أوروبية ترفض منح تأشيرة دخول لمحمد ربيعي
رفضت السلطات الأوروبية دخول البطل المغربي في الملاكمة محمد ربيعي إلى أراضيها من أجل خوض نزاله الاحترافي السادس، رغم توفره على جميع الضمانات و الحجوزات.

شوف سبور

 

رفضت السلطات الأوروبية دخول البطل المغربي في الملاكمة محمد ربيعي إلى أراضيها من أجل خوض نزاله الاحترافي السادس، رغم توفره على جميع الضمانات و الحجوزات.

و كانت كل من التشيك و بلجيكا قد منعتا محمد ربيعي من الدخول إلى أراضيهما لإجراء الاستعدادات لنزاله الاحترافي السادس، المقرر إجراؤه يوم 21 يوليوز القادم بالعاصمة الألمانية برلين .

وكشف موقع "مرصد المحترفين المغاربة" يومه الخميس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن البطل المغربي سيحاول تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأوروبية عبر دولة أخرى في ظل الصعوبات التي واجهها هذه المرة مؤجلا بسبب ذلك النزال إلى شهر غشت المقبل.

 

 

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شوف سبور المغرب الدار البيضاء محمد ربيعي الملاكمة الأراضي الأوروبية برلين العاصمة الألمانية

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