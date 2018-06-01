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عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 21:49 عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين | حوادث و حقوق
عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين
في جديد ''الطاكسي'' المسروق والذي كشفت ''شوف تيفي'' عن المعطيات الأولى الخاصة به، علمت القناة من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو، من العثور على سيارة الأجرة الصغيرة

"شوف تيفي"

في جديد "الطاكسي" المسروق والذي كشفت "شوف تيفي" عن المعطيات الأولى الخاصة به، علمت القناة من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو، من العثور على سيارة الأجرة الصغيرة الحجم المسروقة، بحي مولاي رشيد بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية، قامت باستنفار جميع فرقها وهو ما مكن من العثور على سيارة أجرة من نوع "داسيا" رقم مأذونيتها " 5379"، وهي التي تمت سرقتها أمس الأربعاء، بعد الاعتداء على سائقها وشرملته ضواحي مدينة الدار البيضاء على يد لصين.

وأبرز ذات المصدر أن التحريات من طرف المصالح الأمنية ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر جارية لإيقاف اللصين المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

وكان مصدر "شوف تيفي" قد أكد في كشفه عن التفاصيل الأولى الخاصة بهذا العمل الإجرامي أن سائق سيارة أجرة، وخلال نقله لشخصين من منطقة الأزهر بالبرنوصي، تفاجأ بقيامهما بوضع سلاح أبيض على "عنقه"، حيث قاما بتهديده وأرغماه على التوجه إلى منطقة الشلالاث بعين حرودة، قبل أن يعمدا إلى طعنه وسرقة مبلغ ألف درهم وهاتف محمول، ونقل سيارة الأجرة إلى وجهة غير معلومة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيارة أجرة مدينة الدار البيضاء سلاح أبيض المصالح الأمنية

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