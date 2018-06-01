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الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 21:35 الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه | دولي
الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه
شكا الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، ''ضيق ذات اليد'' في منفاه بمدينة جدة السعودية، واعترف بأخطاء ارتكبت خلال حكمه، لكنه عزاها لأصهاره، وأظهر رغبة بالعودة إلى تونس.

شوف تيفي

شكا الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، ''ضيق ذات اليد'' في منفاه بمدينة جدة السعودية، واعترف بأخطاء ارتكبت خلال حكمه، لكنه عزاها لأصهاره، وأظهر رغبة بالعودة إلى تونس.

وفي أول تصريح لبن علي منذ الإطاحة به من الحكم إثر ثورة شعبية في عام 2011، نقل القيادي السابق في حركة النهضة صابر الحمروني، الذي زاره في منفاه في السعودية، نقل عنه قوله إنه يعاني ''أوضاعا مادية صعبة''، رغم أن منظمة ''الشفافية العالمية'' قدرت ثروة أسرته بـ13 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار تعود له وحده.

وقال الحمروني في تقرير نشره موقه ''روسيا اليوم'' أن زين العابدين بن علي يعيش ''وضعا ماديا غير مستقر''، مبينا أن ''دخله يأتي من صدقة تمنحها له الحكومة السعودية، بعد أن حرمته الدولة التونسية من راتبه التقاعدي''.

وبحسب هذا الحقوقي، اعترف بن علي، الذي حكم تونس لمدة 23 سنة، بارتكاب أخطاء كثيرة، وأولها ارتكاب النظام الذي كان يترأسه جرائم تعذيب واستهداف شخصيات سياسية معارضة، كما أقر بأن أصهاره أضروا بالبلاد في فترة حكمه وتسببوا في الإطاحة بنظامه بتجاوزهم على القانون وارتكابهم مظالم بحق التونسيين، وفق قول الحمروني.

وقال الحمروني : ''إن بن علي أعلمني أنه أخطأ سنة 2011، أيام اندلاع الثورة التونسية، بعدم مصارحة الشعب التونسي منذ الخطاب الأول بما ارتكبه أصهاره، وتمنى لو أنه قد صارح الشعب التونسي منذ خطابه الأول وليس في خطابه الثالث''.

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بن علي تونس ثورة السعودية شوف تيفي المغرب

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