عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن استئنافية البيضاء، قضت قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو 2018، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق الصحافي حميد المهداوي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن استئنافية البيضاء، قضت قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو 2018، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق الصحافي حميد المهداوي.

وأكد المصدر ذاته أن القاضي علي الطرشي، كان قد فصل ملف المهداوي عن ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكشف عن قرار الهيئة القضائية بعد المداولة والذي يشير إلى أن العقوبة الصادرة في حق المهداوي هي ثلاثة سنوات نافذة.

تجدر الإشارة إلى أن المهداوي تمت متابعته بتهمة عدم التبليغ عن المكالمات التي جمعته ب "إبراهيم البوعزاتي" والتي تهدد أمن واستقرار الوطن