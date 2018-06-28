استنفار أمني قوي بأكادير وحملات أمنية كثيفة للتصدي للجريمة بالمدينة ﻿

تشهد مدينة أكادير خلال هذه الأيام استنفارا أمنيا قويا تتخلله حملات تمشيطية واسعة ودوريات استباقية على مدار مجموعة من الأحياء والنقط السوداء بالمدينة .

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تشهد مدينة أكادير خلال هذه الأيام استنفارا أمنيا قويا تتخلله حملات تمشيطية واسعة ودوريات استباقية على مدار مجموعة من الأحياء والنقط السوداء بالمدينة .

وتأتي هذه التعزيزات الأمنية في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنهجها ولاية أمن أكادير لاستتباب الأمن والسلم بربوع تراب المدينة، والقضاء على بعض المظاهر الشاذة والإجرامية التي استفحلت في الآونة الأخيرة، بعدما انتشرت حالات من العنف والضرب التي غزت مقاطع وأشرطة توثقها مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي حذا بالعناصر الأمنية بمختلف رتبها إلى تعزيز انتشارها لتوفير أمن القرب للمواطنين وتحسيسهم بالطمأنينة والسكينة وحماية ممتلكاتهم من بعض المنحرفين الذين ينشطون بالأحياء الهامشية لأكادير.

وأسفر هذا الاستنفار والحملات التمشيطية على توقيف عدد من المبحوث عنهم وكذا الجانحين الذين جرى ضبطهم سواء في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية أو بحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات في عدة نقط وأحياء.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمدينة أضحت تعيش استنفارا أمنيا قويا على طول ساعات اليوم، حيث تم توزيع عدة فرق وسيارات للأمن تجوب مختلف شوارع المدينة لتقريب الأمن لساكنة أكادير وزوارها الذين يتقاطرون عليها في هذه الفترة من كل سنة، وبات أمنهم وسلامتهم من الأولويات والأهداف التي تضطلع المصالح الأمنية لتحقيقها.

وتندرج هذه العمليات في إطار المجهودات الجبارة التي تبذلها ولاية أمن أكادير للتصدي لكل أشكال الانحراف والإجرام وتخليق الحياة العامة والحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار الذي تتميز به المدينة واستشعار المواطنين بالأمن وتقريبه منهم.