الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين ﻿

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني، الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل له لرئاسة البلاد، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''بي بي سي'' خلال الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني، الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل له لرئاسة البلاد، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "بي بي سي" خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الموقع أن أسباب إقالة اللواء عبد الغني هامل، الذي قاد قوات الشرطة والأمن الجزائرية منذ 2010، غير معروفة، وقد قال مكتب الرئيس في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: "وقع بوتفليقة اليوم مرسومين، الأول ينهي مهام عبد الغني هامل كمدير عام لقوات الأمن الوطني، والثاني يتعلق بتعيين مصطفى لهبيري كرئيس لقوات الأمن الوطني".

وأشارت القناة أن هذا القرار غير المتوقع، يأتي على خلفية فضيحة تهريب كوكايين، والتي تورط فيها عدد من المسؤولين، بما في ذلك قضاة، مبرزة أن الشرطة، نفت تقارير إعلامية تشير إلى أن السائق الشخصي للواء هامل كان متورطا في تهريب كوكايين.