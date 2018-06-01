 الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع | مجتمع

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع

عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين | حوادث و حقوق

عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه | دولي

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي | بوليتيك

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي

الخلفي: ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة سيفصل فيه القضاء | بوليتيك

الخلفي: ''ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة سيفصل فيه القضاء''

عاجل.. إطلاق نار داخل صحيفة قرب واشنطن وسقوط عدد من القتلى | مجتمع

عاجل.. إطلاق نار داخل صحيفة قرب واشنطن وسقوط عدد من القتلى

استنفار أمني قوي بأكادير وحملات أمنية كثيفة للتصدي للجريمة بالمدينة | مجتمع

استنفار أمني قوي بأكادير وحملات أمنية كثيفة للتصدي للجريمة بالمدينة

الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين | دولي

الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين

محمد بوسعيد : الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب | اقتصاد

محمد بوسعيد : الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب

برلمانيونا والريع المريح

الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 20:57 الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين | دولي
الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين
قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني، الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل له لرئاسة البلاد، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''بي بي سي'' خلال الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني، الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل له لرئاسة البلاد، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "بي بي سي" خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الموقع أن أسباب إقالة اللواء عبد الغني هامل، الذي قاد قوات الشرطة والأمن الجزائرية منذ 2010، غير معروفة، وقد قال مكتب الرئيس في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: "وقع بوتفليقة اليوم مرسومين، الأول ينهي مهام عبد الغني هامل كمدير عام لقوات الأمن الوطني، والثاني يتعلق بتعيين مصطفى لهبيري كرئيس لقوات الأمن الوطني".

وأشارت القناة أن هذا القرار غير المتوقع، يأتي على خلفية فضيحة تهريب كوكايين، والتي تورط فيها عدد من المسؤولين، بما في ذلك قضاة، مبرزة أن الشرطة، نفت تقارير إعلامية تشير إلى أن السائق الشخصي للواء هامل كان متورطا في تهريب كوكايين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عبد العزيز بوتفليقة عبد الغني هامل البلاد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه | دولي

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

فيديو جد مثير..هذا اللي صدقات ليه: مشجع عربي تزوج بروسية خلال المونديال وقرر عدم العودة لوطنه | دولي

فيديو جد مثير..هذا اللي صدقات ليه: مشجع عربي تزوج بروسية خلال المونديال وقرر عدم العودة لوطنه

فيديو جد مثير يشعل الفيسبوك..مغربي يسأل الشيخ السديس وسط الحرم المكي عن عدم تصويت السعودية لصالح الملف المغربي وحصار قطر | دولي

فيديو جد مثير يشعل الفيسبوك..مغربي يسأل الشيخ السديس وسط الحرم المكي عن عدم تصويت السعودية لصالح الملف المغربي وحصار قطر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور

صدمة...ذهول واحتجاج بعد إدانة المهداوي ب 3 سنوات سجنا وزوجته تدخل في هيستيريا قوية | خارج البلاطو

صدمة...ذهول واحتجاج بعد إدانة المهداوي ب 3 سنوات سجنا وزوجته تدخل في هيستيريا قوية

التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بالباكالوريا في رسالة شكر لوزير التعليم بعد استقبالهم | خارج البلاطو

التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بالباكالوريا في رسالة شكر لوزير التعليم بعد استقبالهم

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم | خارج البلاطو

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم

﻿

آخر المستجدات

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع | مجتمع
منذ 10 دقائق

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع

عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين | حوادث و حقوق

عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه | دولي

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي | بوليتيك

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.