محمد بوسعيد : الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب ﻿

استمع المجلس الحكومي اليوم الخميس إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يأتي في إطار الوقوف عند مختلف برامج التعاون المالي

شوف تيفي

استمع المجلس الحكومي اليوم الخميس إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يأتي في إطار الوقوف عند مختلف برامج التعاون المالي والتقني الجارية حاليا بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وكذا عند مستوى الإنجاز والعوائق التي تقف أمام تنفيذ بعض المشاريع.

وأشار الوزير، وفق بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان والمجتمع المدني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، إلى أن المغرب في إطار وضع متقدم، وشريك متميز وأيضا له موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية للجوار، وهي السياسة التي انخرط الاتحاد الأوروبي في مراجعتها.

وأكد البلاغ أن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجاري الأول للمغرب بحيث تشكل 70 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب، وأنه المستثمر الأول في البلاد، وأن هنالك تنوعا على مستوى العلاقات متعددة الأبعاد الأمنية، الثقافية، الاقتصادية وغيرها، وهناك حاجة على المستوى الحكومي من أجل الانخراط في تقييم ينفتح على استحقاقات وتحديات المرحلة المقبلة.

وأضاف البلاغ أن الوزير بوسعيد، أكد على أن ''هذه الوضعية مكنت بلادنا من تحقيق عدة مكتسبات فيما يتعلق بالتقارب التشريعي، وبتعزيز التعاون المتعدد الأبعاد، و من كون المغرب تمكن من تصدر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار، وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار من الشراكة مع الإرادة الذاتية لنا كبلد بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية''.

وأوضح البلاغ أن وزير الاقتصادي، ''أن مجموع التمويلات في الثلاث السنوات الأخيرة بلغ حوالي 890 مليون أورو. وأن من التحديات المطروحة علينا''، يضيف الوزير وفق ذات البلاغ، ''استثمار هذه التمويلات وتعبئتها، خاصة أن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات، وأيضا تعزيز تموقع بلادنا كنموذج على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي''.

وبعد النقاش والتداول، يضيف البلاغ، خلص المجلس إلى ''أن ملف الشراكة يحتاج إلى مزيد من الحوار بيننا وبين الشركاء الأوروبيين، ويحتاج، على مستوى الحكومة، إلى لجنة وزارية مشتركة لتسريع الأجرأة، والتتبع على مستوى القطاعات الحكومية المعنية''.