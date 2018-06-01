 أكاديمية سيدي بنور تحتل المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات وثانوية ''ابن عربي'' باثنين الغربية تحتل المرتبة الثانية بها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع | مجتمع

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع

عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين | حوادث و حقوق

عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه | دولي

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي | بوليتيك

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي

الخلفي: ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة سيفصل فيه القضاء | بوليتيك

الخلفي: ''ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة سيفصل فيه القضاء''

عاجل.. إطلاق نار داخل صحيفة قرب واشنطن وسقوط عدد من القتلى | مجتمع

عاجل.. إطلاق نار داخل صحيفة قرب واشنطن وسقوط عدد من القتلى

استنفار أمني قوي بأكادير وحملات أمنية كثيفة للتصدي للجريمة بالمدينة | مجتمع

استنفار أمني قوي بأكادير وحملات أمنية كثيفة للتصدي للجريمة بالمدينة

الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين | دولي

الإطاحة بالرجل الأول في الأمن الجزائري والقضية يمكن فيها شحنة كوكايين

محمد بوسعيد : الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب | اقتصاد

محمد بوسعيد : الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب

برلمانيونا والريع المريح

أكاديمية سيدي بنور تحتل المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات وثانوية ''ابن عربي'' باثنين الغربية تحتل المرتبة الثانية بها

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 20:49 أكاديمية سيدي بنور تحتل المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات وثانوية ابن عربي باثنين الغربية تحتل المرتبة الثانية بها | مجتمع
أكاديمية سيدي بنور تحتل المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات وثانوية ''ابن عربي'' باثنين الغربية تحتل المرتبة الثانية بها
شكلت أكاديمية سيدي بنور استثناء هذا الموسم، حيث احتلت المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات.

 شوف تيفي

شكلت أكاديمية سيدي بنور استثناء هذا الموسم، حيث احتلت المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات.

واحتلت ثانوية ''ابن عربي'' باثنين الغربية التابعة لأكاديمية سيدي بنور، المرتبة الثانية في نسبة النجاح في امتحانات الباكالوريا لدورة يونيو 2018، حيث نجح 140 تلميذا من مجموع 213.

وقال خالد مستقيم مدير ثانوية ''ابن عربي''، في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' أن تفوق الإناث على الذكور كان واضحا هذا الموسم بثانوية ''ابن عربي '' باثنين الغربية، حيث حصلت التلميذة ''نادية عز الدين'' على أعلى معدل 18.69 بشعبة علوم الفيزياء''.

وقد حصدت مديرية سيدي بنور نسبة مهمة خلال هذا الموسم الدراسي، في تصدرها لنتائج البكالوريا على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، مقارنة بنسبة نتائج الموسم الفارط بفارق حوالي 10 نقاط حيث قفزت من 51.67 في المائة إلى نسبة 61.28 خلال هذا الموسم. وهي نسبة فاقت نسبة النجاح على الصعيد الوطني 57.36 في المائة.

يذكر أن الإناث صرن يتفوقن مؤخرا في نسبة النجاح في عموم ثانويات المملكة، ويفرضن وجودهن بتفوق أكبر على الذكور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الدار البيضاء سطات ثانوية ابن عربي اثنين الغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع | مجتمع

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع

عاجل.. إطلاق نار داخل صحيفة قرب واشنطن وسقوط عدد من القتلى | مجتمع

عاجل.. إطلاق نار داخل صحيفة قرب واشنطن وسقوط عدد من القتلى

استنفار أمني قوي بأكادير وحملات أمنية كثيفة للتصدي للجريمة بالمدينة | مجتمع

استنفار أمني قوي بأكادير وحملات أمنية كثيفة للتصدي للجريمة بالمدينة

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب | مجتمع

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

قبل سهرته بموازين الديدجي حميدة ينفي خلافه مع الدوزي و حاتم عمور

صدمة...ذهول واحتجاج بعد إدانة المهداوي ب 3 سنوات سجنا وزوجته تدخل في هيستيريا قوية | خارج البلاطو

صدمة...ذهول واحتجاج بعد إدانة المهداوي ب 3 سنوات سجنا وزوجته تدخل في هيستيريا قوية

التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بالباكالوريا في رسالة شكر لوزير التعليم بعد استقبالهم | خارج البلاطو

التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بالباكالوريا في رسالة شكر لوزير التعليم بعد استقبالهم

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم | خارج البلاطو

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم

﻿

آخر المستجدات

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع | مجتمع
منذ 6 دقائق

هزة أرضية تضرب الحسيمة وها أشنو وقع

عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين | حوادث و حقوق

عاجل وهام للبيضاويين..رجال الحموشي لقاو الطاكسي اللي تسرق فكازا وهافين

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه | دولي

الدنيا دوارة.. الرئيس التونسي الأسبق بن علي يشكو الفقر وها أشنو واقع ليه

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي | بوليتيك

عاجل.. بعد فصل ملفه عن الزفزافي ورفاقه: ها شحال ديال الحبس عطاو للمهداوي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.