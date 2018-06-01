أكاديمية سيدي بنور تحتل المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات وثانوية ''ابن عربي'' باثنين الغربية تحتل المرتبة الثانية بها ﻿

شكلت أكاديمية سيدي بنور استثناء هذا الموسم، حيث احتلت المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات.

شوف تيفي

شكلت أكاديمية سيدي بنور استثناء هذا الموسم، حيث احتلت المرتبة الأولى في جهة الدار البيضاء - سطات.

واحتلت ثانوية ''ابن عربي'' باثنين الغربية التابعة لأكاديمية سيدي بنور، المرتبة الثانية في نسبة النجاح في امتحانات الباكالوريا لدورة يونيو 2018، حيث نجح 140 تلميذا من مجموع 213.

وقال خالد مستقيم مدير ثانوية ''ابن عربي''، في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' أن تفوق الإناث على الذكور كان واضحا هذا الموسم بثانوية ''ابن عربي '' باثنين الغربية، حيث حصلت التلميذة ''نادية عز الدين'' على أعلى معدل 18.69 بشعبة علوم الفيزياء''.

وقد حصدت مديرية سيدي بنور نسبة مهمة خلال هذا الموسم الدراسي، في تصدرها لنتائج البكالوريا على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، مقارنة بنسبة نتائج الموسم الفارط بفارق حوالي 10 نقاط حيث قفزت من 51.67 في المائة إلى نسبة 61.28 خلال هذا الموسم. وهي نسبة فاقت نسبة النجاح على الصعيد الوطني 57.36 في المائة.

يذكر أن الإناث صرن يتفوقن مؤخرا في نسبة النجاح في عموم ثانويات المملكة، ويفرضن وجودهن بتفوق أكبر على الذكور.