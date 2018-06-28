أكادير تستعد لإستقبال أشهر الوجوه الفنية في مهرجان ''تيميتار'' تحت شعار الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم ﻿

تستعد ساكنة مدينة أكادير ومعها زوارها من السياح الأجانب والمغاربة إلى تجديد موعدهم السنوي مع حفلات غنائية صاخبة ورقص موسيقي متنوع وذلك من خلال مهرجان ''تيميتار علامات وثقافة'' الذي بلغ دورته

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد ساكنة مدينة أكادير ومعها زوارها من السياح الأجانب والمغاربة إلى تجديد موعدهم السنوي مع حفلات غنائية صاخبة ورقص موسيقي متنوع وذلك من خلال مهرجان ''تيميتار علامات وثقافة'' الذي بلغ دورته الخامسة عشرة والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة الممتدة بين 4 و 7 يوليوز القادم تحت شعار ''الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم''.

وأكدت إدارة المهرجان في بلاغ صحفي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن دورة هذه السنة ستعرف مشاركة أزيد من 400 فنان يمثلون مختلف ثقافات القارات الخمس ويلتقون في أرض سوس لإحياء أكثر من 50 عرض فني بثلاث خشبات شيدت لإحتضان عروضهم المتنوعة التي ستقرب جمهور مدينة أكادير من الغنى الثقافي الوطني والعالمي الذي يصبو إلى نشر قيم الإختلاف وتقبل الآخر والتسامح والإخاء بين مختلف الثقافات والشعوب عبر العالم.

وسيشارك في دورة هذه السنة وجوه فنية محلية علاوة على فنانين مغاربة بارزين في الساحة المغربية وكذا العربية والعالمية وأبرزهم (دنيا باطمة، دوزي، أمينوكس،أيمن السرحاني، فريد غنام، زينة الداودية،حميد إنرزاف، شريفة،حادة أعكي، كلثومة تمازيغت، العربي إمغران، تودرت، الشاب يونس، دانتون بيشوب، إينر سيركل، إيميل المثلوتي، فيرجينيا كونتا ناميرا، مالك، قصبة، إيوا...) وغيرهم من الفنانين الذي يمثلون القارات الخمس.