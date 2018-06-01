هام للبيضاويين..حضيو راسكم: سيارة أجرة مسروقة كتدور في المدينة وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لصين، أقدما ليلة أمس الأربعاء 27 يونيو، على سرقة سيارة أجرة صغيرة الحجم من نوع ''داسيا'' رقم مأذونيتها '' 5379''، وذلك بعد الاعتداء على سائقها وشرملته ضواحي مدينة الدار

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن لصين، أقدما ليلة أمس الأربعاء 27 يونيو، على سرقة سيارة أجرة صغيرة الحجم من نوع "داسيا" رقم مأذونيتها " 5379"، وذلك بعد الاعتداء على سائقها وشرملته ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق سيارة أجرة، وخلال نقله لشخصين من منطقة الأزهر بالبرنوصي، تفاجأ بقيامهما بوضع سلاح أبيض على "عنقه"، حيث قاما بتهديده وأرغماه على التوجه إلى منطقة الشلالاث بعين حرودة، قبل أن يعمدا إلى طعنه وسرقة مبلغ ألف درهم وهاتف محمول، ونقل سيارة الأجرة إلى وجهة غير معلومة.

ودعا ذات المصدر البيضاويين إلى أخذ الحيطة والحذر وتبليغ المصالح الأمنية في حالة العثور على سيارة الأجرة المسروقة وأيضا حتى لا يسقط ضحية اللصين.