 سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي ﻿
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سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 20:01 سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك
سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي
استمع المجلس الحكومي اليوم الخميس 28 يونيو إلى عرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018.

شوف تيفي

استمع المجلس الحكومي اليوم الخميس 28 يونيو إلى عرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018.

وبعد أن أبرز الوزيرأمزازي، حسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان والمجتمع المدني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن هذه الدورة جاءت بالعديد من الإجراءات، حيث قدم الوزير نتائج الدورة العادية، إذ أشار إلى أن عدد المترشحين عرف زيادة بـ 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية 440 ألف مترشح مقابل 401 ألف في السنة الماضية.

وأضاف الوزير أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، بلغ حسب البلاغ، 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة 57,36 في المائة مقابل 50,28 في المائة في نفس الدورة لعام 2017، أزيد من 55 في المائة تلميذات (إناث).

وفي ما يخص المترشحين الأحرار، فقد بلغت نسبة النجاح 24,92 في المائة مقابل 18,17 في المائة في سنة 2017. كما بلغ عدد الناجحين والناجحات في المؤسسات السجنية 168.

وبلغ عدد الناجحين بإحدى الميزات 92 ألف و771، وهو ما يمثل 49,58 في المائة من مجموع الناجحين.

وبخصوص حالات الغش ذكر الوزير أنها سجلت منحنى تراجعيا بسبب الإجراءات الجديدة المتخذة هذه السنة على مستوى المراقبة والجانب التكنولوجي وتأمين مراكز الامتحان، بحيث تراجعت من 2073 حالة في 2017 إلى 1753 في 2018.

وعرف العرض، يضيف البلاغ، نقاشا مستفيضا حول القضايا وطبيعة الإجراءات التي ينبغي القيام بها أو تسريع القيام بها في إطار رؤية 2030، وأيضا الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالعلاقة بين ارتفاع عدد الطلبة وسوق الشغل.

‫شوف تيفي

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