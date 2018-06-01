عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي علي الطرشي، أعلن قبل قليل من يومه الخميس، باستئنافية مدينة الدار البيضاء، عن انسحاب الهيئة القضائية من أجل البث في ملف الصحافي حميد المهداوي المتابع بتهمة عدم

"شوف تيفي"



أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاضي علي الطرشي، أعلن قبل قليل من يومه الخميس، باستئنافية مدينة الدار البيضاء، عن انسحاب الهيئة القضائية من أجل البث في ملف الصحافي حميد المهداوي المتابع بتهمة عدم التبليغ عن الاتصالات التي جمعته بـ "إبراهيم البوعزاتي".

وأوضح المصدر ذاته أن حميد المهداوي وفي كلمته الأخيرة قبل انسحاب الهيئة القضائية، نفى علاقته بناصر الزفزافي وبربيع الأبلق وخاصة بـ "إبراهيم البوعزاتي" الذي حاول توريطه على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه يحب "الوطن" وبالتالي لا يمكن له أن يقوم بأي تصرف أو خطوة تمس أمنه واستقراره.

وأشار ذات المصدر إلى أن حميد المهداوي، تقدم باعتذاره للنيابة العامة ولرجال الأمن، قبل أن يحيي القاضي علي الطرشي لفصله الملف الخاص به عن ملف الزفزافي ورفاقه، قائلا: "قرارك سيدي القاضي شجاع"، معبرا عن سعادته الكبيرة نظرا لوقوف أسرته بجابنه خلال فترة اعتقاله.

وأبرز مصدرنا أن جميع الحاضرين بالقاعة رقم 8 باستئنافية مدينة الدار البيضاء، تأثروا بكلمة المهداوي، حيث قام الجميع بالتصفيق له مباشرة بعد قرار القاضي علي الطرش الانسحاب للمداولة.