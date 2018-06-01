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بعد مشاركته في مونديال روسيا مع المنتخب المغربي..هذه هدية مدرب ريال مدريد لأشرف حكيمي

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 19:16 بعد مشاركته في مونديال روسيا مع المنتخب المغربي..هذه هدية مدرب ريال مدريد لأشرف حكيمي | سبور
بعد مشاركته في مونديال روسيا مع المنتخب المغربي..هذه هدية مدرب ريال مدريد لأشرف حكيمي
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن جولين لوبيتيجي المدرب الجديد لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قرر مكافأة الدولي المغربي أشرف حكيمي بمنحه شهر راحة، بعد المشاركة في مونديال روسيا.

شـــوف تيفي:

 

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن جولين لوبيتيجي المدرب الجديد لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قرر مكافأة الدولي المغربي أشرف حكيمي بمنحه شهر راحة، بعد المشاركة في مونديال روسيا.

وخاض حكيمي ثلاث مباريات كاملة مع المنتخب الوطني ضد كل من إيران والبرتغال وإسبانيا، رغم أنه شغل مركز ظهير أيسر، بسبب إشراك درار كظهير أيمن.

وسيعود حكيمي إلى استئناف تداريبه مع الفريق الملكي في الأسبوع الأخير من يوليوز المقبل، استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبية، علما أن تقارير صحفية إسبانية كشفت أن نابولي الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع حكيمي و كذا فريق بروسيا دورتموند

‫شوف تيفي

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