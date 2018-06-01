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عاجل.. وفاة فنان مصري شهير

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 19:14 عاجل.. وفاة فنان مصري شهير | ثقافة و فنون
عاجل.. وفاة فنان مصري شهير
توفى الفنان المصري الشهير مدحت مرسي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز68 عاما، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع'' المصري قبل قليل من يومه الخميس.

"شوف تيفي"


توفى الفنان المصري الشهير مدحت مرسي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز68 عاما، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "اليوم السابع" المصري قبل قليل من يومه الخميس.

وأوضح الموقع المصري أن مدحت مرسي، ولد في محافظة البحيرة، وتخرج فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية عام 1971 بعد حصوله على درجة البكالوريوس، ثم حصل على الدراسات العليا من نفس الجامعة، وبعدها شق طريقه وعمل بإذاعة الإسكندرية، كما كان له دور بارز فى المسلسل الإذاعي (كتاب عربى علم العالم)، وقدم خلال حياته العديد من الأفلام البارزة مثل "نص أرنب، إثنين على الطريق، المرأة الحديدية" إلى جانب العديد من المسلسلات التى يعد من أهمها "غدا تتفتح الزهور، اللقاء الثانى".

وأضاف الموقع ذاته أن للفنان الكثير من المسرحيات التى شق بها طريقه الفنى مثل (الدنيا رواية هزلية، إنسان بلا اقنعة، دماء على ملابس السهرة)، كما أنه والد المخرج أحمد مدحت والسيناريست أيمن مدحت.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصري مدحت مرسي المرض المسرحيات المسلسلات

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