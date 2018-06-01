عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة ﻿

عثر قبل قليل على جثة مستخدم بمعمل للإسمنت مرمية بجنبات المعمل الذي يشتغل فيه بجماعة المزوضية، واستنفر الحادث مختلف السلطات الأمنية التي حضرت لعين المكان، وقامت بتطويقه وفتحت تحقيقا في النازلة.

عثر قبل قليل على جثة مستخدم بمعمل للإسمنت مرمية بجنبات المعمل الذي يشتغل فيه بجماعة المزوضية، واستنفر الحادث مختلف السلطات الأمنية التي حضرت لعين المكان، وقامت بتطويقه وفتحت تحقيقا في النازلة.

وحسب مصادر خاصة، فالهالك انتهى من دوامه اليومي في العمل، ليخلد للنوم تحت شجرة قريبة من المعمل، قبل أن يحاول أحد الأشخاص إيقاظه بعدما أثار انتباهه، ليتفاجأ به جثة هامدة.

هذا وجرى إخطار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان صحبة الفرقة العلمية والتقنية، وتمت المعاينة الأولية للجثة، قبل أن يتقرر نقلها صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة لتحديد حيثيات وملابسات الوفاة.