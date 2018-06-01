 عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

عاجل.. وفاة فنان مصري شهير | ثقافة و فنون

عاجل.. وفاة فنان مصري شهير

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل | بوليتيك

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل

أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟ | ثقافة و فنون

أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب | مجتمع

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب

برلمانيونا والريع المريح

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 18:57 عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل | بوليتيك
عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل
على إثر تدوينة مثيرة كتبها صباح اليوم الخميس 28 يونيو، نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قصف فيها أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب ومهنيي القطاع وعرى أيضا الممارسات اللاقانونية التي

شوف تيفي : جمال الديابي

على إثر تدوينة مثيرة كتبها صباح اليوم الخميس 28 يونيو، نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قصف فيها أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب ومهنيي القطاع وعرى أيضا الممارسات اللاقانونية التي يقومون بها وسياسة ''الضرب تحت الحزام'' التي ينهجونها ضده لوقف قطار الإصلاح الذي انطلق.

قال عدنان الحاج رئيس لجنة النقل واللوجيستيك بالاتحاد العام للشغالين فرع الدار البيضاء، في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' اليوم الخميس: ''أن حزب العدالة والتنمية هذه عادته وأن الوزير نجيب بوليف لا علاقة له بقطاع النقل وأنه لا يفقه شيئا في القطاع، وأن مثل هذه الخرجات ليست جديدة ولنتذكر ما فعله الوزير الداودي مؤخرا عندما نزل إلى الشارع مع المحتجين ''.

وأضاف ذات المتحدث ''أن خرجات الوزير بوليف صرنا معتادين عليها ولا تشكل لنا شيئا غريبا''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب النقل نجيب بوليف الاتحاد العام للشغالين عدنان الحاج جمال الديابي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

الحسيمة تتوفر على كافة المؤهلات لكي تصبح قطبا اقتصاديا وقاطرة للتنمية المحلية | بوليتيك

الحسيمة تتوفر على كافة المؤهلات لكي تصبح قطبا اقتصاديا وقاطرة للتنمية المحلية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم

التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني بعد استقباله من طرف وزيرالتعليم..مزال مختاريت مستقبلي الدراسي | خارج البلاطو

التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني بعد استقباله من طرف وزيرالتعليم..مزال مختاريت مستقبلي الدراسي

الخلفي : العثماني أوصى وزرائه بالعمل الميداني | خارج البلاطو

الخلفي : العثماني أوصى وزرائه بالعمل الميداني

أسرار خاصة عن لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري من قلب حي بلخياط الشعبي بفاس يرويها أبناء حيه..شرفنا فالمونديال وهاكيفاش كان كيلعب معانا | خارج البلاطو

أسرار خاصة عن لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري من قلب حي بلخياط الشعبي بفاس يرويها أبناء حيه..شرفنا فالمونديال وهاكيفاش كان كيلعب معانا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي
منذ 18 دقيقة

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.