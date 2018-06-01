عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل ﻿

على إثر تدوينة مثيرة كتبها صباح اليوم الخميس 28 يونيو، نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قصف فيها أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب ومهنيي القطاع وعرى أيضا الممارسات اللاقانونية التي

شوف تيفي : جمال الديابي

على إثر تدوينة مثيرة كتبها صباح اليوم الخميس 28 يونيو، نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قصف فيها أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب ومهنيي القطاع وعرى أيضا الممارسات اللاقانونية التي يقومون بها وسياسة ''الضرب تحت الحزام'' التي ينهجونها ضده لوقف قطار الإصلاح الذي انطلق.

قال عدنان الحاج رئيس لجنة النقل واللوجيستيك بالاتحاد العام للشغالين فرع الدار البيضاء، في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' اليوم الخميس: ''أن حزب العدالة والتنمية هذه عادته وأن الوزير نجيب بوليف لا علاقة له بقطاع النقل وأنه لا يفقه شيئا في القطاع، وأن مثل هذه الخرجات ليست جديدة ولنتذكر ما فعله الوزير الداودي مؤخرا عندما نزل إلى الشارع مع المحتجين ''.

وأضاف ذات المتحدث ''أن خرجات الوزير بوليف صرنا معتادين عليها ولا تشكل لنا شيئا غريبا''.