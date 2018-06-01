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أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 18:38 أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟ | ثقافة و فنون
أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟
صرح الفنان الشاب أمين التمري في ندوة صحفية نظمت عشية يومه الخميس ، على هامش فعاليات النسخة 17 من مهرجان موازين أنه مستعد لتقديم عرضه باحترافية عالية و قد تدرب عليه بثلاثة أشهر قبل موعد المهرجان لكي

شوف تيفي : علاء الصنوبري

صرح الفنان الشاب أمين التمري في ندوة صحفية نظمت عشية يومه الخميس ، على هامش فعاليات النسخة 17 من مهرجان موازين أنه مستعد لتقديم عرضه باحترافية عالية و قد تدرب عليه بثلاثة أشهر قبل موعد المهرجان لكي يضمن فرجة مغربية بمواصفات عالمية لجمهوره الذي يراهن على حضوره من كافة أرجاء المملكة كما أكد انه سيغني على المباشر ليفند كل الشائعات التي راجت حول حفله الأول بموازين .

وأضاف أمينوكس : “ جيت تفرجت فالفنان العالمي برونو مارس و عجبني بزاف، و غادي تشوفو ... ماغاديش نقول بحالو و لكن لي متأكد منو راه بنفس المواصفات''.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان موازين إيقاعات العالم يستضيف هذه الدورة ثلة من المغنيين المغاربة و العرب كالفنانة أحلام و نانسي عجرم و آخرين ممن بصموا الساحة الفنية.

‫شوف تيفي

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علاء الصنوبري أمينوكس موازين برونو مارس شوف تيفي موازين.

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