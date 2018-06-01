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رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 18:32 رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي | بوليتيك
رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي
في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، رئيس

شوف تيفي

في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، رئيس مجلس الدولة الإيطالي "أليساندرو باجنو"، الذي يقوم بزيارة للمغرب بدعوة من وزارة العدل المغربية في الفترة الممتدة من 26 إلى 27 يونيو الجاري.

وخلال هذا اللقاء، أطلع رئيس النيابة العامة- وفق ما أورده موقع النيابة العامة اليوم الخميس- أعضاء الوفد القضائي الإيطالي على التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، لا سيما استقلال النيابة العامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا أن النيابة العامة تشكل رئاستها إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجهازين القياديين للسلطة القضائية بالمغرب، مبرزا اختصاصات رئاسة النيابة العامة وعلاقتها مع المجلس.

من جانبه، يضيف المصدر، أشاد رئيس مجلس الدولة الإيطالي بالإصلاحات الديمقراطية التي كرسها دستور 2011 ولاسيما استقلالية القضاء التي تعد ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون.

وقدم المسؤول الإيطالي شروحات حول تشكيلة مجلس الدولة الإيطالي التي تضم كلا من الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء مجلس النواب ومستشاري الدولة، مبرزا كذلك الصلاحيات الاستشارية التي يقوم بموجبها المجلس بتقديم الاستشارة بشأن انتظام وشرعية وملاءمة القرارات الإدارية التي يتخذها المدعي العام والحكومة القضائية.

‫شوف تيفي

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