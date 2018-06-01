عاجل..دفاع الصحافي المهداوي يطالب بالبراءة وينفي علاقته بالبوعزاتي ﻿

طالبت هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهداوي قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو 2018، خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها باستئنافية مدينة الدارالبيضاء، بمنح البراءة للمتهم ، ونفت في جميع المرافعات

"شوف تيفي"

طالبت هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهداوي قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو 2018، خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها باستئنافية مدينة الدارالبيضاء، بمنح البراءة للمتهم ، ونفت في جميع المرافعات علاقته بـ "إبراهيم البوعزاتي".

وأوضح المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن المهداوي، أكدت في مرافعتها الطويلة أن هذا الأخير لا علاقة له بـ "إبراهيم البوعزاتي"، مشيرة إلى أنه "وطني"، وبالتالي لا يمكن له القيام بأمور وتصرفات تهدف إلى المس بأمن واستقرار الوطن.

وأشار ذات المصدر إلى أن حميد المهداوي، وعكس الجلسات الماضية التي كان يغادرها مباشرة بعد انطلاقها بسبب رفضه السكوت ودخوله في مشاداة كلامية مع القاضي علي الطرشي، فإنه اختار إلتزام الصمت والهدوء، خلال جلسة اليوم .



تجدر الإشارة إلى أن الصحافي حميد المهدوي والذي تم فصل ملفه عن ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، متابع بتهمة عدم التبليغ ، عن ما ورد في الاتصالات التي جمعته بـ " البوعزاتي" والتي تمس بأمن الدولة.