 عاجل..دفاع الصحافي المهداوي يطالب بالبراءة وينفي علاقته بالبوعزاتي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

عاجل.. وفاة فنان مصري شهير | ثقافة و فنون

عاجل.. وفاة فنان مصري شهير

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل | بوليتيك

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل

أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟ | ثقافة و فنون

أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب | مجتمع

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب

برلمانيونا والريع المريح

عاجل..دفاع الصحافي المهداوي يطالب بالبراءة وينفي علاقته بالبوعزاتي

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 18:29 عاجل..دفاع الصحافي المهداوي يطالب بالبراءة وينفي علاقته بالبوعزاتي | بوليتيك
عاجل..دفاع الصحافي المهداوي يطالب بالبراءة وينفي علاقته بالبوعزاتي
طالبت هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهداوي قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو 2018، خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها باستئنافية مدينة الدارالبيضاء، بمنح البراءة للمتهم ، ونفت في جميع المرافعات

"شوف تيفي"

طالبت هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهداوي قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو 2018، خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها باستئنافية مدينة الدارالبيضاء، بمنح البراءة للمتهم ، ونفت في جميع المرافعات علاقته بـ "إبراهيم البوعزاتي".

وأوضح المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن المهداوي، أكدت في مرافعتها الطويلة أن هذا الأخير لا علاقة له بـ "إبراهيم البوعزاتي"، مشيرة إلى أنه "وطني"، وبالتالي لا يمكن له القيام بأمور وتصرفات تهدف إلى المس بأمن واستقرار الوطن.

وأشار ذات المصدر إلى أن حميد المهداوي، وعكس الجلسات الماضية التي كان يغادرها مباشرة بعد انطلاقها بسبب رفضه السكوت ودخوله في مشاداة كلامية مع القاضي علي الطرشي، فإنه اختار إلتزام الصمت والهدوء، خلال جلسة اليوم .

تجدر الإشارة إلى أن الصحافي حميد المهدوي والذي تم فصل ملفه عن ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، متابع بتهمة عدم التبليغ ، عن ما ورد في الاتصالات التي جمعته بـ " البوعزاتي" والتي تمس بأمن الدولة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حميد المهداوي استئنافية البيضاء إبراهيم البوعزاتي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل | بوليتيك

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم

التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني بعد استقباله من طرف وزيرالتعليم..مزال مختاريت مستقبلي الدراسي | خارج البلاطو

التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني بعد استقباله من طرف وزيرالتعليم..مزال مختاريت مستقبلي الدراسي

الخلفي : العثماني أوصى وزرائه بالعمل الميداني | خارج البلاطو

الخلفي : العثماني أوصى وزرائه بالعمل الميداني

أسرار خاصة عن لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري من قلب حي بلخياط الشعبي بفاس يرويها أبناء حيه..شرفنا فالمونديال وهاكيفاش كان كيلعب معانا | خارج البلاطو

أسرار خاصة عن لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري من قلب حي بلخياط الشعبي بفاس يرويها أبناء حيه..شرفنا فالمونديال وهاكيفاش كان كيلعب معانا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي
منذ 19 دقيقة

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.