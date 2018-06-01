أحكام الريف.. ''باي باي عهد التساهل'' هيبةُ الدولة أولا ﻿

رسالة قوية حملتها حزمة الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين في ملف ما بات يعرف ب ''أحداث الريف''، مفادها حسب أحد الفاعلين السياسيين، أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار وأن القانون هو معيار الحسم في

شـــوف تيفي:

رسالة قوية حملتها حزمة الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين في ملف ما بات يعرف ب ''أحداث الريف''، مفادها حسب أحد الفاعلين السياسيين، أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار وأن القانون هو معيار الحسم في القضايا المطروحة أمام العدالة المغربية رغم مناوشات بعض الجهات التي تسعى للركوب سياسيا على هذا الملف الذي يرتبط في أبعاده بسلامة الدولة واستقرارها الأمني، وما يستوجبه الأمر من صرامة وحزم.

و كشف ذات المتحدث،أنه من المؤكد أن من حق المغاربة القاطنين في شتى جهات وأقاليم المملكة، كما هو حال ساكنة منطقة الريف، التعبير عن إرادة التغيير السوسيو اقتصادي والمطالبة بحقهم في التنمية وفرص الشغل وغيره، ما دام هذا الحق مكفول دستوريا وقانونيا، لكن ذلك يجب أن يتم بشكل راقي وحضاري لا يخفي في خلفياته وجود أيادي خارجية تعادي المغرب وتتحين الفرص من أجل النيل من استقراره وأمنه عبر إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وإشاعة أسلوب التخريب والفوضى في التعبير عن هذه المطالب والحقوق التي لا يختلف إثنان حول شرعيتها وقانونيتها.

لذلك، تبدو أحكام القضاء الصادرة في حق المتابعين في ملف أحداث الريف، بمثابة إعلان صريح عن استعادة الدولة المغربية لهيبتها وصرامتها، مع القطع مع مرحلة التساهل في التعاطي مع ملفات من هذا النوع، وذلك في أفق خلق الأجواء السليمة والصحية لبناء مجتمع يحكمه القانون ويسعى في الوقت ذاته إلى توفير شروط المصالحة الوطنية وتنمية الأقاليم والجهات وفسح المجال أمام المواطنين للتعبير عن انتظاراتهم وتطلعاتهم في المجالات الإجتماعية والإقتصادية بكيفية سلمية وحضارية لا تراهن على العنف والمواجهة والمس بالمقدسات من أجل الحصول على مطالب مشروعة يقول المتحدث ذاته.