أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية الرابطة بين مريقة ومركز جماعة بني حديفة بالحسيمة متقدمة بنسبة 25 في المائة ﻿

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 5207، الرابطة بين مريقة (ط.و.16) ومركز جماعة بني حديفة (ط.و.2) على طول 19.5 كلم بإقليم الحسيمة، متقدمة حاليا بنسبة 25

"شوف تيفي"+" و م ع"

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 5207، الرابطة بين مريقة (ط.و.16) ومركز جماعة بني حديفة (ط.و.2) على طول 19.5 كلم بإقليم الحسيمة، متقدمة حاليا بنسبة 25 في المائة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الأشغال تهم توسيع وتقوية قارعة الطريق وإعادة بناء المنشآت المائية ومنشآت تدعيم محيط الطريق، مبرزا أن التكلفة المالية لإنجاز هذا المشروع، الذي انطلقت أشغاله في يناير 2018 والتي ستمتد على مدى 12 شهرا، تصل الى 43 مليون درهم ممولة من طرف المجلس الجهوي لجهة – طنجة - تطوان - الحسيمة.

وتهدف هذه الأشغال، حسب المصدر ذاته، إلى الرفع من مستوى الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، وفك العزلة عن المنطقة وتسهيل الولوج لساكنة دواوير جماعة بني حديفة، وبني عبد الله، وسنادة وجماعة الرواضي، وتسهيل الولوج الى مدينة الحسيمة عبر الطريق الوطنية رقم 16، وكذا تخفيف الضغط على الطريق الوطنية رقم 2، خاصة في فصل الصيف.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة (الحسيمة منارة المتوسط) الذي خصصت له ميزانية إجمالية تقدر ب 6,5 مليار درهم، من بينها 714 مليون درهم تهم توسيع وتقوية أهم المحاور الطرقية مع إعادة بناء 12 منشأة فنية بالإقليم.