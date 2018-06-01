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فيديو جد مثير..هذا اللي صدقات ليه: مشجع عربي تزوج بروسية خلال المونديال وقرر عدم العودة لوطنه

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 17:57 فيديو جد مثير..هذا اللي صدقات ليه: مشجع عربي تزوج بروسية خلال المونديال وقرر عدم العودة لوطنه | دولي
فيديو جد مثير..هذا اللي صدقات ليه: مشجع عربي تزوج بروسية خلال المونديال وقرر عدم العودة لوطنه
كشف مشجع مصري عن زواجه من مواطنة روسية تدعى ''جوليا''، في مقطع مصور تداولته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' في الساعات الماضية، وذلك خلال تواجده بروسيا لحضور مباريات منتخب مصر لكأس العالم.

''شوف تيفي''

كشف مشجع مصري عن زواجه من مواطنة روسية تدعى ''جوليا''، في مقطع مصور تداولته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' في الساعات الماضية، وذلك خلال تواجده بروسيا لحضور مباريات منتخب مصر لكأس العالم.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية فإن الأمر يتعلق بشاب مصري يدعى محمد، أعلن عن نيته في البقاء بروسيا وعدم الرجوع لمصر مجددًا بعد زواجه من الحسناء الروسية، قائلا: ''مصر حلوة بس أنا إتجوزت هنا ومش راجع تاني''، قبل أن تعلق الفتاة الروسية باللغة العربية ''بحبك يا محمد.. أهلا بالمصريين''.

وأشارت المصادر ذاتها أن هذا المصري هو ''المستفيد الوحيد'' من تأهل المنتخب المصري لكرة القدم بمونديال روسيا، مشيرة إلى أن الإجراءات الرسمية بروسيا صعبة وبالتالي فإن إقامته لن تطول وسيضطر للعودة إلى مصر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصري روسية فيسبوك الزواج

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