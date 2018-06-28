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عاجل وبالصور.. نايضة في تندوف..قطع الطرقات وإضرام النيران

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 17:54 عاجل وبالصور.. نايضة في تندوف..قطع الطرقات وإضرام النيران | بوليتيك
عاجل وبالصور.. نايضة في تندوف..قطع الطرقات وإضرام النيران
مرة أخرى، شهدت منطقة تندوف بالجزائر، قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو، خروج ساكنة العديد من المناطق للاحتجاج على الأوضاع المزرية، وتعرضهم للتهميش، وغياب أبسط مقومات الحياة.

"شوف تيفي"

مرة أخرى، شهدت منطقة تندوف بالجزائر، قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو، خروج ساكنة العديد من المناطق للاحتجاج على الأوضاع المزرية، وتعرضهم للتهميش، وغياب أبسط مقومات الحياة.

ونشرت العديد من الصفحات الفيسبوكية المحلية، قبل قليل مجموعة من الصور، وأكدت أن الطريق الرابط بين ولاية بشار وولاية تيندوف وبالتحديد بمنطقة "حاسي خبي"، تعرف تجمع ساكنة المنطقة، وذلك احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها ونقص المرافق الضرورية للحياة.

وتظهر الصور قيام المحتجين بقطع الطريق المذكورة، وإحراق العشرات من العجلات المطاطية، وذلك للاحتجاج على السلطات التي لم تتفاعل مع مطالبهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ولاية تندوف السلطات حاسي خبي الجزائر

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