انخفاض الأسهم الأوروبية مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي ﻿

شهدت الأسهم الأوروبية مجددا انخفاضا، اليوم الخميس 28 يونيو، بسبب التوترات التجارية والمخاوف السياسية قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، بعدما التقطت سوق الأسهم أنفاسها في الجلسة السابقة عقب موجة

شوف تيفي: و.م.ع

شهدت الأسهم الأوروبية مجددا انخفاضا، اليوم الخميس 28 يونيو، بسبب التوترات التجارية والمخاوف السياسية قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، بعدما التقطت سوق الأسهم أنفاسها في الجلسة السابقة عقب موجة بيع.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 بالمائة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني الذي يتأثر كثيرا بالتجارة بنسبة 0.1 بالمائة.

وشكلت أسهم القطاع المالي وقطاع التعدين أكبر ضغط على السوق، بينما ارتفعت أسهم شركات السلع الأساسية، والتي تعتبر أكثر أمنا في الأوقات التي تتعرض فيها السوق لضغوط.

وكان مؤشر قطاع البنوك الأوروبي قد نزل بنسبة 0.3 بالمائة، ليواصل خسائره الحادة هذا الأسبوع، كما انخفض مؤشر قطاع التعدين ب0.6 بالمائة.

وحققت أسهم قطاع النفط أداء أقوى، بعدما بلغت أسعار الخام أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة، بفضل دعم من تعطل مفاجئ لبعض الإمدادات ومستوى قياسي للطلب. وكان مؤشر قطاع النفط الأفضل أداء في المنطقة هذا العام، إذ ارتفع بنسبة 10.5 بالمائة منذ بداية السنة.