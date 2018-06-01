 الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

عاجل.. وفاة فنان مصري شهير | ثقافة و فنون

عاجل.. وفاة فنان مصري شهير

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل | بوليتيك

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل

أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟ | ثقافة و فنون

أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب | مجتمع

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب

برلمانيونا والريع المريح

الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 17:03 الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي | بوليتيك
الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي
بعث صاحب لملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي.

شــوف تيفي: و م ع

 

بعث صاحب لملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي.

وجاء في البرقية "تلقينا بعميق الأسى والأسف، نعي المشمول بعفو الله، الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه.

وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه تعالى أن يتقبل الفقيد في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأضاف في هذه البرقية "وإننا لنستحضر بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل من صفات إنسانية حميدة وغيرة وطنية صادقة، ومن تفان ونكران ذات في اضطلاعه بمختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها، في ولاء مكين وتعلق متين بأهداب العرش العلوي المجيد".

وتضرع الملك إلى الله تعالى أن يجزي الفقيد خير الجزاء وأوفاه على ما قدم لوطنه من جليل الأعمال، وأن يعوض أسرته عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب تعزية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل | بوليتيك

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم

التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني بعد استقباله من طرف وزيرالتعليم..مزال مختاريت مستقبلي الدراسي | خارج البلاطو

التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني بعد استقباله من طرف وزيرالتعليم..مزال مختاريت مستقبلي الدراسي

الخلفي : العثماني أوصى وزرائه بالعمل الميداني | خارج البلاطو

الخلفي : العثماني أوصى وزرائه بالعمل الميداني

أسرار خاصة عن لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري من قلب حي بلخياط الشعبي بفاس يرويها أبناء حيه..شرفنا فالمونديال وهاكيفاش كان كيلعب معانا | خارج البلاطو

أسرار خاصة عن لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري من قلب حي بلخياط الشعبي بفاس يرويها أبناء حيه..شرفنا فالمونديال وهاكيفاش كان كيلعب معانا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي
منذ 19 دقيقة

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.