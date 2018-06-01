الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي ﻿

بعث صاحب لملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي.

شــوف تيفي: و م ع

بعث صاحب لملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي.

وجاء في البرقية "تلقينا بعميق الأسى والأسف، نعي المشمول بعفو الله، الجنرال دو بريكاد عبد الرحمن لحريزي، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه.

وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه تعالى أن يتقبل الفقيد في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأضاف في هذه البرقية "وإننا لنستحضر بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل من صفات إنسانية حميدة وغيرة وطنية صادقة، ومن تفان ونكران ذات في اضطلاعه بمختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها، في ولاء مكين وتعلق متين بأهداب العرش العلوي المجيد".

وتضرع الملك إلى الله تعالى أن يجزي الفقيد خير الجزاء وأوفاه على ما قدم لوطنه من جليل الأعمال، وأن يعوض أسرته عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.