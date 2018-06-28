''مافيا'' تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا ﻿

بين الفينة والأخرى تكشف الصحافة الاسبانية عن العديد من المواضيع المسكوت عنها في إطار العلاقات بين المغرب وإسبانيا.. من بين هذه المواضيع المزعجة سرقة وبيع الأطفال المغاربة الرضع إلى عائلات إسبانية

شوف تيفي'':المشعل

إعداد : عبدالله الساورة

بين الفينة والأخرى تكشف الصحافة الاسبانية عن العديد من المواضيع المسكوت عنها في إطار العلاقات بين المغرب وإسبانيا.. من بين هذه المواضيع المزعجة سرقة وبيع الأطفال المغاربة الرضع إلى عائلات إسبانية ثرية.. تحقيق صحفية إلموندو يقود إلى الحقيقة المرة التي عاشتها بشكل مزدوج عائلات الضحايا والأطفال الذين تعرضوا للسرقة على المستوى النفسي والاجتماعي والحرمان من عائلاتهم الحقيقية ومن أحضان أمهاتهم...كما يطرح هذا الملف المعقد العديد من الأسئلة الشائكة عن المختطفين من حضن أماتهم وعن العائلات المغربية التي قيل لهم أن أبناءهم قد توفوا أو ماتوا خلال عمليات الولادة وعن نساء يمتهن الدعارة بالمدينة المحتلة والمناطق المجاورة الفقيرة تم الدفع بهن للسماح في فلذات أكبادهن و كراء منازل لهن حتى تتم عملية الولادة ونقل الرضع في عمليات سرية بدقة متناهية يشارك فيها العديد من الأطراف من داخل المغرب وإسبانيا.

أنا لا أحمل أي ضغينة

يصل خافيير إلى مدينة قادس، باحثا عن أمه البيولوجية في مدينة الناظور، ويكتشف كيف تقوم الشبكة ببيع الأطفال من العائلات الفقيرة والأمهات العازبات إلى الأثرياء في إسبانيا.. خافيير هو واحد من 53 حالة تم اكتشافها. يبلغ من العمر اليوم 39 عامًا: ''أرى الأمر بوضوح، من قامت بتربيتي طفلا في غرناطة، وكيف تلقيت تعليمًا جيدًا في قادس، فأنا لا أملك ضغينة ضدها، فهي دائمًا ستكون والدتي الوحيدة''.

يتنهد خافيير.. يقضم أظافره.. فهو عصبي جدا. أثناء انتظاره للعبور، يبدو في دهشة من فوضى معبر بني أنزار الحدودي، في مليلية. يتنهد مرة أخرى '' كنت محظوظا حقا أنني لم أكبر هنا '' يهمس. يشتت انتباهه عن طريق قراءة النسخة المطبوعة على الصفحة الأخيرة من جواز السفر الذي قام بتجديده. يداه ترتعشان..إنها المرة الأولى في حياته التي يدخل فيها إلى المغرب على الأقل يكون قد علم بها.. قبل 39 عاما عبر نفس الحدود في الاتجاه المعاكس في اتجاه اسبانيا.

وصل خافيير رضيعا إلى مليلية ملفوفا في منديل في أحضان امرأة لم تكن والدته. لأنه ولد في مارس 1979 في مستشفى الحسني في الناظور. وقالت الممرضة للمرأة التي ولدته أن ابنها توفي في غرفة الولادة. قام مسؤول مغربي بتزوير أوراق الميلاد وقدمت الممرضة المولود الجديد إلى امرأة تدعى فاطمة، وهي إسبانية كانت مسؤولة عن دفع المشرفين إلى ''خطف'' الأطفال حديثي الولادة وبيعهم للأسر الإسبانية. كانت هي التي أعطت خافيير وسيطا للعبور معها إلى مليلية. «ثم مكثت مع والدي في شقة في المدينة دفعوا لها 250 ألف بسيطة. هكذا تم شرائي. لقد كنت طفلا مسروقا»، يعترف خافيير.

لقد مرت أربعة أيام منذ أن عبر الحدود المغربية. يقول أن ما يعيشه من تناقضات نفسية لا تسمح له بالراحة في الليل. من الواضح أن السبب الوحيد وراء وجوده في المغرب هو معرفة أصله ومحاولة العثور على أثر لأمه البيولوجية. لكن معاناة أمه الأخرى ليست خارجة عن عقله (فهو يعرف أنه يبحث عن أصوله في المغرب). ولهذا السبب يطلب عدم التقاط الصور أو الكشف عن بعض المعلومات عن هويته. « أعرف أن والدتي هي من حملتني كطفل في غرناطة ومن ثم قدمت لي تعليماً جيداً في قادس. أنا لا أحمل أي ضغينة ضد ما فعلته. ستكون دائما أمي الوحيدة '' يضيف متأسفا.

أعلم أني كنت طفلا بالتبني

كانت عائلته - زوجته وابنه المراهق– هي من دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة في عيد الميلاد. لأن حياة خافيير أخذت منعطفاً قبل خمس سنوات، عندما كشف الحرس الوطني بمليلية منظمة لتهريب الأطفال كانت مخبأة لمدة 43 سنة في المدينة المحتلة بشمال المغرب. كان هناك 31 شخصًا متورطا و28 من الضحايا. رغم عدم وجود أي اعتقال لأن المتهمين (الراهبات والممرضات والقابلات والوسطاء...) كانوا مسنين جدا والباقي ماتوا بالفعل.

«علمت أنني كنت طفلاً بالتبني في مليلية، أخبرني والدي عندما كنت صغيراً. شيء لا يصلح بسبب ميزتي المظلمة. لم يكن لديهم خيار سوى الاعتراف بذلك. كانت صدمة قوبة مررت بها.. لكن عندما رأيت هذه القضية على نشرات الأخبار، وأن سنوات الأطفال المسروقين والمشترين تزامنت مع ولادتي، سألت والدتي [والدي توفي قبل 10 سنوات]، يقول خافيير. «أدركت أنهم اعتنوا بي. خلال ذاك الوقت، حاولت أن أنسى الموضوع، لم أرغب أبدًا في شجبه أو اعتبار نفسي ضحية لتلك المؤامرة حتى لا أؤذيها، لكنني كنت دائمًا أشعر بالفضول لمعرفة أصولي. والأهم من ذلك هو العثور على المرأة التي حملتني بين أحشائها وأخبرها أن ابنها لم يمت قبل 39 سنة في ذلك المستشفى''.

في الأيام التي قضاها في الناظور، تحدث خافيير مع طبيبين سابقين في مستشفى الحسني، ومع رجل شرطة سابق وممرضة عملوا هناك خلال السبعينيات والثمانينيات، ولم يكن لديه أي فكرة عن أمه البيولوجية. ما حققته هو تأكيد الاسم الذي قرأه في الصحافة قبل خمس سنوات، وهذا هو الشخص الذي وجه المؤامرة في المغرب: القابلة فاطمة.

كانت هذه المرأة، وهي إسبانية من تطوان دخلت إلى الإسلام، مسؤولة عن شراء الأطفال من ممرضات الناظور مقابل 300 يورو. في عام 2013، أجرى برنامج فريق التحقيق في القناة السادسة الإسبانية La Sexta مقابلة مع مسؤول بالمدينة المغربية، الذي اعترف بأنه في الفترة بين 1978 و1985، تم بيع 11 طفلاً في مستشفيات الناظور ومدينة وجدة. خمسة اشترتهم فاطمة خلال سنة 1979. واحد منهم كان خافيير، الذي يعتزم بالفعل العودة إلى منزله في قادس لأنه، بعد التحقيق ورؤية تعقيدات المسألة، ليس لديه أمل في العثور على أمه البيولوجية.

كشفت قيادة الحرس المدني في مليلية منذ 8 مايو 2013 عن هذه المؤامرة وقدمت 28 حالة، وتم توزيع شكاوي الضحايا في جميع أنحاء إسبانيا. ووفقاً لمصادر الشرطة الاسبانية، فإن الأرقام الحالية للقضايا المؤكدة اليوم وصلت إلى 53 حالة، دون احتساب جميع الأشخاص الذين لم يرغبوا في فضح أنفسهم لأنهم لم ينجحوا مع الأسر التي اشترتهم، والتي تبنتهم كأطفال.. لكن هذه المؤامرة فاقت الحدود الاسبانبة لتصل إلى فرنسا. هنا تأتي قصة محمد علي بناني الذي ولد عام 1981 في مستشفى سلا في مدينة الرباط. قال الأطباء لأهله أنه مات.. لكن الحقيقة هي أنه انتهى به المطاف بتبنيه من لدن عائلة عاشت في مدينة سان جوليان في شرق فرنسا.

الطريق الشاق ولقاء والدتي

أمضى محمد علي بناني 20 سنة حتى اكتشف الأمر، وذلك بفضل شهادة رأى فيها أن والده كان عقيما، وأنه لم ينجب أي طفل في حياته. يقول محمد: ''أخبروني الحقيقة، وفي عام 2002 قررت البدء في البحث عن عائلتي الحقيقية''. ''قضيت 14 عامًا في البحث حتى تمكنت من الوصول إلى سجلات الوفاة بمستشفى سلا في يوم ولادتي. لقد كنت محظوظاً لأن والدي أحمد بناني، الذي كان يعمل في الدرك الملكي مع الملك الحسن الثاني، قد سجلني في السجل المدني رغم أنه كان يعتقد أنني ميت. ثم في عام 2016، قابلت أمي، المنبهي وفاء، وإخواني، والتقيت بهم». يناضل محمد اليوم رفقة عائلته في استرجاع اسمه أمام القضاء المغربي.

الطفل الضائع

لم يكن نفس حظ ونفس المصير بالنسبة إلى إبراهيم بأن يعرف والديه وهو طفل مسروق، واسمه بالكامل إبراهيم كرماوي. ولد في غشت 1978 في المستشفى في مدينة بركان، على بعد 95 كيلومترًا من مليلية. كما تم إخبار والدته أنه مات. في سن الـ13 اكتشف أن والديه، من أصول مغربية، وأنه طفل بالتبني. في العام الماضي نشر كتابًا (L'enfant égaré، الطفل المفقود) يروي قصته.

''في عام 2011 ذهبت للبحث عن عائلتي في بركان، لكنني لم أجد أي شيء. لقد تحدثت إلى الممرضة التي سرقتني وباعتني إلى والديّ بالتبني، وأنكرت كل شيء. في وقت لاحق رأيت في الصحافة أن كل هذا الأمر كان مؤامرة دولية، والتي أثرت أيضا على العديد من الأطفال الذين سرقوا وتم بيعهم باسبانيا. قررت أن أكتب كتابا لأقول كل هذا، لمساعدة الضحايا الذين لا يعرفون عن أصولهم أي شيء، يقول إبراهيم'' درست بالتفصيل كل شيء.. كيف تقوم المنظمة بالاتجار بالأطفال وسرقتهم بين المغرب وإسبانيا''.

قضية سرية.. من خطط للعمليات؟؟

تعترف فاطمة التي قادت هذه المؤامرة مع شقيقيها، جوزيفا ولوسيانا حيث كن يعشن في مدينة مليلية وكن مسؤولات عن تجنيد النساء الحوامل (البغايا والأمهات العازبات من المغرب، اللاتي لا يرغبن في تربية أطفالهن). ''لقد كانت شبكة منظمة بشكل جيد تلامس جبهات مختلفة. من ناحية الأطفال المسروقين هم من المغرب والمستشفى العسكري والصليب الأحمر في مليلية. وقالت الممرضات للأمهات أن أبناءهن قد ماتوا، يقول القائد أرتورو أورتيغا، رئيس العمليات في قيادة الحرس المدني في مليلية، الذي قاد العملية بشكل سري من 2011 إلى 2013. أن فاطمة هي التي قادت هذه المؤامرة مع شقيقاتها.

وأضاف ''كانت للعصابة أيضا شقق حيث كانوا يهتمون بالنساء الحوامل الأخريات حتى يقمن بعملية الانجاب. هنا تظهر ثلاث راهبات، مثل الراهبات مرسيدس هوسيس، التي رعت هؤلاء النساء وجندتهن من قبل الأخوات الشقيقات لفاطمة. ثم مكثوا في شقق أخرى أو في الحدائق لإيصال الأطفال إلى العائلات الثرية حيث عاش الأطفال في عدة مدن إسبانية'' يشرح القائد أورتيغا. في مركز الشرطة في مليلية ما زالوا يحتفظون بالمخطط التنظيمي للعملية (وهو الذي نعيد إنتاجه في هذه الصفحات). محاكاة مع الرسومات حيث يوضح بالتفصيل كيف عملت هذه العصابة بأكملها وكيف خططت للعمليات. تظهر العديد من القابلات، مثل إيزابيل فيلاسانا، التي تقاضت 50 ألف بسيطة لتزوير شهادات الميلاد. لدى الشرطة أيضًا مخططً تنظيمي أصلي مع وجوه كل شخص مرتبط بهذه المؤامرة، لكن لا تستطيع الشرطة أن تنشره حفاظا على خصوصية الضحايا.

كم يساوي الطفل المسروق؟؟

دفعت العائلات الاسبانية بالتبني ما بين 1200 و 6000 يورو للطفل المتبني وشهادة ميلاد كاذبة. خلال هذه السنوات تلقى الأمن الإسباني العديد من الشكاوى من مدن الباسك، كانتابريا وفالنسيا. قالوا لنا أنهم تعرضوا للسرقة. وقد اعترف العديد من الآباء بذلك بعد التحقيق القضائي، ''يقول القائد أورتيغا. ''لقد اكتشفنا أيضا العديد من الحالات الأخرى، لكن هؤلاء الناس لا يعتبرون أنفسهم ضحايا ولم ينكروا أبويهم أبداً. بعد كل شيء، هم الذين منحوهم كل المودة''. مثل خافيير، الطفل الذي يبحث عن أمه البيولوجية في الناظور، والذي لم يرغب أبداً في اللجوء إلى الوسائل القضائية للعثور عليها.

كما هو الحال مع خافيير، بطل هذا التحقيق الصحفي أو الفتاة من أليكانتي تسمى بيرتا. «كان على والدي أن يعترفوا بذلك. ''أنا لا أحمل أي ضغينة ضدهم، وليس لدي أي نية في البحث عن المرأة التي ولدتني''، تقول هذه الفتاة. وتقول امرأة أخرى في بيلباو إنها غضبت جداً عندما علمت بالحقيقة: ''لكنني لا أستطيع أن أدين الناس الذين أحبوني وقاموا برعايتي طوال حياتي. لقد عمدت في عام 81، وأخبرني والداي أن أمّي البيولوجية هي سيدة كانت ستتركني عند الولادة لا محالة''..