 إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

عاجل.. وفاة فنان مصري شهير | ثقافة و فنون

عاجل.. وفاة فنان مصري شهير

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل | بوليتيك

عدنان الحاج عن الاتحاد العام للشغالين: نجيب بوليف لا يفقه شيئا في قطاع النقل

أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟ | ثقافة و فنون

أمينوكس سهرتي بموازين ستكون بمواصفات عالمية و ها علاش ؟

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب | مجتمع

عاجل.. منع امتلاك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها بالمغرب

برلمانيونا والريع المريح

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 16:44 إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة | حوادث و حقوق
إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة
على إثر الأحكام التي أصدرها قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق ناصر الزفزافي ورفاقه أقدم مئات الأشخاص بمدينة الحسيمة على الاحتجاج و رشق مجموعة من عناصر الدرك الملكي بالحجارة مما تسبب

شوف تيفي

على إثر الأحكام التي أصدرها قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق ناصر الزفزافي ورفاقه أقدم مئات الأشخاص بمدينة الحسيمة على الاحتجاج و رشق مجموعة من عناصر الدرك الملكي بالحجارة مما تسبب بإصابة عدة عناصر منهم بإصابات متفاوتة.

وحسب مصدر أمني فإن مئات الأشخاص بمنطقة بويكدران نواحي مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة قاموا بالاحتجاج على الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه حيث أقدموا على رشق رجال الدرك الملكي بالحجارة مما تسبب في إصابة 3 دركيين بإصابات متفاوتة استدعت نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة.

ويشار أن قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر أحكاما متفاوتة ما بين 1 سنة و 20 سنة في حق الزفزافي ورفاقه يوم الثلاتاء الماضي بخصوص التهم المنسوبة إليهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة مستخدم مرمي تحت شجرة بمنطقة خلاء بشيشاوة

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون | حوادث و حقوق

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب نظارات شمسية | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''

انتشال جثة شاب من بحر السعيدية بعد مرور ثلاثة أيام | حوادث و حقوق

انتشال جثة شاب من بحر السعيدية بعد مرور ثلاثة أيام

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

لحظة وصول المهداوي إلى استئنافية البيضاء لحظات قبل النطق بالحكم

التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني بعد استقباله من طرف وزيرالتعليم..مزال مختاريت مستقبلي الدراسي | خارج البلاطو

التلميذ الحاصل على أعلى معدل بالباكالوريا على المستوى الوطني بعد استقباله من طرف وزيرالتعليم..مزال مختاريت مستقبلي الدراسي

الخلفي : العثماني أوصى وزرائه بالعمل الميداني | خارج البلاطو

الخلفي : العثماني أوصى وزرائه بالعمل الميداني

أسرار خاصة عن لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري من قلب حي بلخياط الشعبي بفاس يرويها أبناء حيه..شرفنا فالمونديال وهاكيفاش كان كيلعب معانا | خارج البلاطو

أسرار خاصة عن لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري من قلب حي بلخياط الشعبي بفاس يرويها أبناء حيه..شرفنا فالمونديال وهاكيفاش كان كيلعب معانا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا | دولي
منذ 19 دقيقة

عاجل..تهديد بوجود قنبلة بمدينة تحتضن مباريات كأس العالم بروسيا

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي | بوليتيك

سعيد أمزازي يقدم حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018 بالمجلس الحكومي

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق بالحكم في قضيته | بوليتيك

عاجل.. المهداوي يتبرأ من الزفزافي ورفاقه و يعتذر للنيابة العامة و رجال الأمن دقائق قبل النطق

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة | بوليتيك

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.