إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة ﻿

على إثر الأحكام التي أصدرها قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق ناصر الزفزافي ورفاقه أقدم مئات الأشخاص بمدينة الحسيمة على الاحتجاج و رشق مجموعة من عناصر الدرك الملكي بالحجارة مما تسبب

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على إثر الأحكام التي أصدرها قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق ناصر الزفزافي ورفاقه أقدم مئات الأشخاص بمدينة الحسيمة على الاحتجاج و رشق مجموعة من عناصر الدرك الملكي بالحجارة مما تسبب بإصابة عدة عناصر منهم بإصابات متفاوتة.

وحسب مصدر أمني فإن مئات الأشخاص بمنطقة بويكدران نواحي مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة قاموا بالاحتجاج على الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه حيث أقدموا على رشق رجال الدرك الملكي بالحجارة مما تسبب في إصابة 3 دركيين بإصابات متفاوتة استدعت نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة.

ويشار أن قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر أحكاما متفاوتة ما بين 1 سنة و 20 سنة في حق الزفزافي ورفاقه يوم الثلاتاء الماضي بخصوص التهم المنسوبة إليهم.