عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة ﻿

أعطى القاضي علي الطرشي، قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو 2018، انطلاق أشغال جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي والتي تجرى أطوراها بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي":

أعطى القاضي علي الطرشي، قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو 2018، انطلاق أشغال جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي والتي تجرى أطوراها بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاعة رقم 8 والتي تشهد أطوار الجلسة ممتلئة عن آخرها، نظرا للتواجد الكبير لوسائل الإعلام الوطنية، إلى جانب حضور جمعيات حقوقية، ومجموعة من المحامين المكلفين بالدفاع عن حميد المهداوي ومن بينهم النقيب محمد زيان والمحامي محمد الهيني.

وأكد ذات المصدر أن أشغال جلسة اليوم، من المنتظر أن تكون مثيرة، حيث سيتم النطق بالحكم النهائي الصادر في حق حميد المهداوي مباشرة بعد المداولة.