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مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 16:16 مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة | مجتمع
مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة
لفظ شاب في عقده الثاني أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الأربعاء 27 يونيو، خلال مشاركته بمبارة لكرة القدم رفقة أصدقائه بقاعة ''درداب'' الرياضية بمدينة طنجة، بعد بلعه للسانه، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

''شوف تيفي''

لفظ شاب في عقده الثاني أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الأربعاء 27 يونيو، خلال مشاركته بمبارة لكرة القدم رفقة أصدقائه بقاعة ''درداب'' الرياضية بمدينة طنجة، بعد بلعه للسانه، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني، سقط فجأة ودون سابق إنذار، حيث حاول أصدقاؤه إسعافه لإنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة على الفور وسط القاعة الرياضية.

وأكدت ذات المصادر أن جثة الشاب تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس، حيث أكدت المعاينة الطبية مفارقته للحياة ليتم وضعه بمستودع الأموات.

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