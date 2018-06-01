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المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـ''التعاون جنوب-جنوب''

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 16:14 المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـالتعاون جنوب-جنوب | بوليتيك
المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـ''التعاون جنوب-جنوب''
شكلت زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، محمدو بوهاري، للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس فرصة لقائدي البلدين لتأكيد الإرادة المشتركة من أجل إرساء “نموذج

شوف تيفي:

شكلت زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، محمدو بوهاري، للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس فرصة لقائدي البلدين لتأكيد الإرادة المشتركة من أجل إرساء “نموذج للتعاون جنوب -جنوب “.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمريكتين في بويبلا (المكسيك)، محمد بادين اليطيوي، في مقال له في الصحيفة المكسيكية ''صوت العربي''، يوم أمس الأربعاء 28 يونيو، أن هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس دولة نيجيريا إلى المملكة المغربية ''تعبر عن إرداة غير مسبوقة في التقارب بين البلدين، اللذين كانا يعتبران نفسيهما كمتنافسين ليصبحا في نهاية المطاف شريكين''.

وأضاف الأستاذ الجامعي، في ذات الصحيفة، أن تبادل الزيارات الدورية بين المسؤولين في البلدين ''تظهر كيف أن العلاقة مع القوة الاقتصادية الأولى في القارة أمر يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب''، الذي بذل جهودا جبارة لتعزيز العلاقات مع هذا البلد الإفريقي الكبير.

وأكد محمد بادين، أن الهدف من ذلك هو الدفع ببعض القضايا الهامة بالنسبة للمملكة، ومن ضمنها قضية الوحدة الترابية، وكذا الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ورفع حجم المبادلات التجارية.

وأبرزت الصحيفة المكسيكية في ذات المقال، الذي حمل عنوان ''محمدو بوهاري يزور الرباط''، التقدم الكبير الذي أحرز في العديد من مجالات التعاون الثنائي كما يعكس ذلك الاتفاق المبرم بين المكتب الشريف للفوسفاط والجمعية النيجيرية لمنتجي وموزعي الأسمدة للاستثمار في إنتاج الأسمدة، وبروتوكول الاتفاق الموقع بين المكتب والصندوق السيادي النيجيري بهدف إحداث منصة صناعية بنيجيريا لإنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة.

وسجل كاتب المقال أن المغرب يأمل في إقامة مشاريع اقتصادية ينخرط فيها البلدان على المدى الطويل، مع إنشاء سوق مشتركة حقيقية والرفع التدريجي للرسوم الجمركية.

وتطرق الأكاديمي إلى مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا، مشيرا الى أن هذا المشروع الضخم الذي تقدر تكلفته بـ 20 مليار دولار من شأنه تسريع وتيرة كهربة منطقة غرب إفريقيا برمتها، فضلا عن تمكين أوروبا من تنويع مصادرها الطاقية.

وذكر بأن هذا المشروع الذي سيمتد على طول 5000 كلم، يعد توسعة لخط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا، التي تربط منذ 2010 نيجيريا بغانا مرورا بالبنين وطوغو.

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