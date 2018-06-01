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تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب نظارات شمسية | حوادث و حقوق

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تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 16:00 تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب نظارات شمسية | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن محكمة الاستئناف بمدينة أكادير قررت تبرئة أحد المتابعين في قضية ما بات يعرف بجريمة ''مول النظارات'' التي شهدها كورنيش مدينة أكادير الأسبوع الماضي، ومتابعة شخص آخر في

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن محكمة الاستئناف بمدينة أكادير قررت تبرئة أحد المتابعين في قضية ما بات يعرف بجريمة ''مول النظارات'' التي شهدها كورنيش مدينة أكادير الأسبوع الماضي، ومتابعة شخص آخر في حالة اعتقال وإحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات الحادث.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث راجع إلى كون الهالك الذي يدرس في كلية الاقتصاد بأكادير كان يقوم بجولة بكورنيش المدينة رفقة أحد أصدقائه وقادتهما جولتهما لإحدى صالات الألعاب وبعد ولوجهما للقاعة لمحا نظارات كانت فوق إحدى طاولات البيلياردو الخالية وقام صديق الهالك بأخذها وطلب من مرافقه وضعها بجيبه حتى يخرجا من القاعة دون أن يعلما أن تلك النظارات تعود لشخصين مقيمين بالديار الهولندية والسعودية.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الهالك فور خروجهما من قاعة الألعاب منح النظارات الشمسية لصديقه بعد مطالبته بتمكينه منها ووضعها فوق رأسه وأكملا جولتهما السياحية بفضاء الكورنيش.

وأضافت ذات المصادر، أن صاحب ''النظارات'' تذكر أنه نسيها بقاعة الألعاب وعاد أدراجه لجلبها ليكتشف أنها مفقودة، وهو ما جعله رفقة صديقه يطالب مستخدمي الصالة بتمكينهما من تسجيلات كاميرات المراقبة للتأكد من هوية من قام بأخذها وبعد رؤيتهما للتسجيل خرجا معا مسرعين للبحث عن الهالك ومرافقه اللذين أخذا النظارات دون نية سرقتها ولم تمض دقائق قليلة حتى عثرا عليهما وقام أحدهما بالإمساك بالهالك وتوجيه ضربة قاتلة له على مستوى العنق خانقا إياه بالرغم من توسلاته إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن لعين المكان وقامت بتوقيف المهاجرين المغربيين وأحيلا على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول ملابسات وحيثيات الحادث، قبل تقديمهما على أنظار وكيل الملك الذي قرر متابعة المهاجر بالديار السعودية فيما تم إخلاء سبيل المهاجر بالديار الهولندية في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت النيابة العامة بإجرائه على الجثة لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.

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شوف تيفي المغرب أكادير تفاصيل جديدة جريمة قتل كورنيش نظارات شمسية

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