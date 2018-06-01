الرصاص يلعلع بمدينة فاس خلال مواجهة ''مشرمل'' يحمل سلاحا أبيض ﻿

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بتكوين

''شوف تيفي''

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف، وذلك بعدما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه به المتورط في تنفيذ اعتداءات ضد الأموال والممتلكات، حيث أبدى مقاومة عنيفة باستخدام سلاح أبيض، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مكنت من توقيف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف البلاغ أن موظفي الشرطة تعرضوا جراء هذا الاعتداء لإصابات جسدية طفيفة جراء قيام المشتبه به برشقهم بالحجارة من أعلى سطح منزل احتمى به، فيما تم أيضا توقيف أحد شركائه الذي حاول تسهيل عملية فراره.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.