 بنبرة غــاضبة..رئيس الحكومة يطالب وزرائه بالعمل الميداني للتواصل المباشر مع المواطنين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مافيا تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا | مجتمع

''مافيا'' تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة | حوادث و حقوق

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة | بوليتيك

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون | حوادث و حقوق

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون

مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة | مجتمع

مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة

المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـالتعاون جنوب-جنوب | بوليتيك

المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـ''التعاون جنوب-جنوب''

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب نظارات شمسية | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''

العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز التعاون الثقافي المغربي الإسباني | بوليتيك

العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز

بالفيديو.. مريم سعيد: نور الدين أمرابط هو المفضل عندي | ثقافة و فنون

بالفيديو.. مريم سعيد: '' نور الدين أمرابط هو المفضل عندي''

برلمانيونا والريع المريح

بنبرة غــاضبة..رئيس الحكومة يطالب وزرائه بالعمل الميداني للتواصل المباشر مع المواطنين

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 15:09 بنبرة غــاضبة..رئيس الحكومة يطالب وزرائه بالعمل الميداني للتواصل المباشر مع المواطنين | بوليتيك
بنبرة غــاضبة..رئيس الحكومة يطالب وزرائه بالعمل الميداني للتواصل المباشر مع المواطنين
طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة أعضاء حكومته إلى التواصل المباشر مع كافة المواطنين، والفاعلين والمهنيين، منبها إياهم أن مهمتهم ليس الجلوس في المكاتب، بل العمل المباشر الميداني من أجل

"شوف تيفي"

طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة أعضاء حكومته إلى التواصل المباشر مع كافة المواطنين، والفاعلين والمهنيين، منبها إياهم أن مهمتهم ليس الجلوس في المكاتب، بل العمل المباشر الميداني من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين.

ودعا رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية خلال مجلس الحكومة يوم الخميس 28 يونيو 2018، كافة أعضاء الحكومة على التفاعل المنتج المباشر والميداني بغرض الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب والاطلاع على الملفات أو إصدار التعليمات فقط.

وشدد العثماني على أن من المبادئ الحاكمة للعمل الحكومي أن يكون الوزراء عمليين، لافتا انتباههم بصراحة إلى ما شهده المغرب في الآونة الأخيرة من أحداث أكدت أن "انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية أيضا، وهو الأمر الذي يستوجب، حسب رئيس الحكومة، جعل شعار "الإنصات والإنجاز، شعارا حقيقيا، وواقعيا، لا يمكن تحقيق غايته بدون إخبار وتواصل مستمر مع الرأي العام".

وأكد رئيس الحكومة أنه لن يتساهل في أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن تطبق، متأسفا لوجود قرارات وإجراءات لا تطبق من قبل بعض الإدارات أو أنه يتم التأخر في تطبيقها، في إشارة منه مثلا إلى المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، داعيا الإدارات إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، لتيسير الخدمة للمواطنين، منوها في الوقت نفسه بالإدارات التي تفاعلت وسارعت إلى تطبيق بنود المرسوم السالف الذكر.

وأشار العثماني خلال مجلس الحكومة إلى توجيهات الملك بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأكد أن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، طبعا دون ظلم أي أحد، كما حث على ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح له المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

و أصدر رئيس الحكومة تعليماته لكل الوزراء من أجل التواصل مع النقابات وتفعيل الحوار القطاعي، وإعطائه بعدا حقيقا، دون إغفال الإشارة إلى دور الصحافة التي من حقها الحصول على المعلومة في الوقت المناسب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحكومة الصحافة الملك المحاسبة العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة | بوليتيك

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة

المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـالتعاون جنوب-جنوب | بوليتيك

المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـ''التعاون جنوب-جنوب''

العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز التعاون الثقافي المغربي الإسباني | بوليتيك

العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز التعاون الثقافي المغربي الإسباني

التعاون والهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي .. في صلب الجولة الماراطونية التي قام بها مؤخرا عبد الكريم بنعتيق في الديار الأوروبية | بوليتيك

التعاون والهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي .. في صلب الجولة الماراطونية التي قام بها مؤخرا عبد الكريم بنعتيق في الديار الأوروبية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو للاعب المقاتل نور الدين أمرابط بعد عودته لهولندا | قنوات أخرى
منذ 18 دقيقة

أول فيديو للاعب المقاتل ''نور الدين أمرابط'' بعد عودته لهولندا

وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي | خارج البلاطو

وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي

من حي سيدي موسى بسلا..نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعدما شرملوه عصابة بالسيوفة +تصريحات مثيرة | خارج البلاطو

من حي سيدي موسى بسلا..نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعدما شرملوه عصابة بالسيوفة +تصريحات مثيرة

في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..كولشي رخيص | روبورتاج

في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..''كولشي رخيص''

﻿

آخر المستجدات

مافيا تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا | مجتمع
منذ 8 دقائق

''مافيا'' تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة | حوادث و حقوق

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة | بوليتيك

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون | حوادث و حقوق

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.