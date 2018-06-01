بنبرة غــاضبة..رئيس الحكومة يطالب وزرائه بالعمل الميداني للتواصل المباشر مع المواطنين ﻿

طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة أعضاء حكومته إلى التواصل المباشر مع كافة المواطنين، والفاعلين والمهنيين، منبها إياهم أن مهمتهم ليس الجلوس في المكاتب، بل العمل المباشر الميداني من أجل

"شوف تيفي"

طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة أعضاء حكومته إلى التواصل المباشر مع كافة المواطنين، والفاعلين والمهنيين، منبها إياهم أن مهمتهم ليس الجلوس في المكاتب، بل العمل المباشر الميداني من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين.

ودعا رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية خلال مجلس الحكومة يوم الخميس 28 يونيو 2018، كافة أعضاء الحكومة على التفاعل المنتج المباشر والميداني بغرض الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب والاطلاع على الملفات أو إصدار التعليمات فقط.

وشدد العثماني على أن من المبادئ الحاكمة للعمل الحكومي أن يكون الوزراء عمليين، لافتا انتباههم بصراحة إلى ما شهده المغرب في الآونة الأخيرة من أحداث أكدت أن "انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية أيضا، وهو الأمر الذي يستوجب، حسب رئيس الحكومة، جعل شعار "الإنصات والإنجاز، شعارا حقيقيا، وواقعيا، لا يمكن تحقيق غايته بدون إخبار وتواصل مستمر مع الرأي العام".

وأكد رئيس الحكومة أنه لن يتساهل في أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن تطبق، متأسفا لوجود قرارات وإجراءات لا تطبق من قبل بعض الإدارات أو أنه يتم التأخر في تطبيقها، في إشارة منه مثلا إلى المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، داعيا الإدارات إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، لتيسير الخدمة للمواطنين، منوها في الوقت نفسه بالإدارات التي تفاعلت وسارعت إلى تطبيق بنود المرسوم السالف الذكر.

وأشار العثماني خلال مجلس الحكومة إلى توجيهات الملك بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأكد أن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، طبعا دون ظلم أي أحد، كما حث على ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح له المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

و أصدر رئيس الحكومة تعليماته لكل الوزراء من أجل التواصل مع النقابات وتفعيل الحوار القطاعي، وإعطائه بعدا حقيقا، دون إغفال الإشارة إلى دور الصحافة التي من حقها الحصول على المعلومة في الوقت المناسب.