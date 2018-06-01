مشاريع قطاع التربية الوطنية ضمن برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستساهم في تحسين جودة التعليم ﻿

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة -تطوان -الحسيمة، محمد عواج، أن المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المجالية ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستساهم في تحسين جودة التعليم ورفع نسبة

''شوف تيفي''+'' و م ع''



أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة -تطوان -الحسيمة، محمد عواج، أن المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المجالية ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستساهم في تحسين جودة التعليم ورفع نسبة التحصيل.

وقال عواج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة لعدد من الأوراش، أن ''الإقليم سيعرف توسيع البنية التحتية المدرسية بعد افتتاح كافة المشاريع''، مشددا على أنه سيكون هناك انعكاس على مستوى الاكتظاظ وجودة التعليم، خاصة وأن نتائج التحصيل بالحسيمة خلال موسم 2017 – 2018 كانت ''متميزة جدا''.

وأبرز أنه في إطار برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، تمت برمجة أكثر من 324 عملية، حيث تم الانتهاء من إنجاز 29 مشروعا، بينما يوجد الباقي في مراحل متقدمة من التنفيذ، موضحا أن الأمر يتعلق بمشاريع إحداث مدارس ابتدائية وثانويات إعدادية وتأهيلية وتشييد مدارس جماعاتية وإصلاح عدد من المؤسسات المدرسية، إلى جانب تعويض حوالي 342 حجرة من البناء المفكك.

بهذا الصدد، أعلن عن أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذه المشاريع يناهز 400 مليون درهم إلى حدود متم عام 2019، مبرزا أنه تم إلى حدود اللحظة إطلاق مشاريع بكلفة مالية تفوق 350 مليون درهم.

وبخصوص مشاريع البنيات التحتية المدرسية الجديدة المبرمجة في هذا الإطار، أفاد عواج بأن العدد الإجمالي للمؤسسات المحدثة ضمن ''الحسيمة منارة المتوسط'' يصل إلى 16 مؤسسة مدرسية، تم افتتاح اثنتين منها في وقت سابق.

وسجل بأن الدخول المدرسي المقبل (2018 – 2019) سيشهد افتتاح 12 مؤسسة جديدة موزعة على مختلف الجماعات القروية التابعة للإقليم، ويتعلق الأمر بمؤسسة للتعليم الابتدائي، و3 مدارس جماعاتية، وثانوية تأهيلية، و4 ثانويات إعدادية، و3 داخليات.

وأكد على أن هذه المشاريع (12 مؤسسة قيد الإنجاز) ستكون مفتوحة في وجه التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل، مشددا على أنه تم ''الحرص على توفير كل التجهيزات الضرورية، والموارد البشرية التي ستشرف على التدريس بهذه المؤسسات''.

وشملت الزيارة كذلك، الثانوية الإعدادية بإزمورن التي تطلب تشييدها استثمارا بقيمة 10 ملايين درهم وتضم 10 قاعات دراسية ومكتبة وقاعة متعددة الوسائط، ومدرسة بجماعة بني بوعياش التي كلفت غلافا ماليا يفوق 7 ملايين درهم، إلى جانب ثانوية إعدادية بجماعة تفروين باستثمار يناهز 10 ملايين درهم.