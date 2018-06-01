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المغاربة يحتلون صدارة المقيمين الأجانب بإسبانيا

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 14:42 المغاربة يحتلون صدارة المقيمين الأجانب بإسبانيا | مجتمع
المغاربة يحتلون صدارة المقيمين الأجانب بإسبانيا
أظهرت إحصائيات رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا I.N.E، عودة المهاجرين المغاربة لاحتلال المرتبة الأولى في أعداد الأجانب المقيمين في البلاد خلال عام 2018، بعد تراجع أعداد نظرائهم من

شوف تيفي

أظهرت إحصائيات رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا I.N.E، عودة المهاجرين المغاربة لاحتلال المرتبة الأولى في أعداد الأجانب المقيمين في البلاد خلال عام 2018، بعد تراجع أعداد نظرائهم من ''رومانيا''.

وسجل تقرير المعهد، صدر يوم أمس الأربعاء، ارتفاع أعداد المهاجرين المغاربة بحوالي 16 ألف و900 شخصاً ..

لينتقل إجمالي عددهم، حسب ذات التقرير، من 665 ألفا خلال عام 2017، لأكثر من 682 ألفا وفقاً لإحصائيات العام الجاري 2018.
وفي المقابل، سجلت الإحصائية تراجع عدد المهاجرين من دولة ''رومانيا'' التي احتلت المرتبة الأولى العام الماضي بحوالي 683 ألف شخص، قبل أن ينخفض هذا العدد إلى 675 ألفاً في 2018.

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