التعاون والهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي .. في صلب الجولة الماراطونية التي قام بها مؤخرا عبد الكريم بنعتيق في الديار الأوروبية ﻿

قام عبد الكريم بنعتيق ، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بجولة ماراطونية في الديار الأوروبية، شملت مجموعة من

شوف تيفي

قام عبد الكريم بنعتيق ، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بجولة ماراطونية في الديار الأوروبية، شملت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية الأوربية بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية بالقارة الأوروبية (فرنسا، بلجيكا، إيطاليا).

حيث تطرق خلالها، حسب مصدر مطلع لـ''شوف تيفي''، إلى مناقشة وضعية الاتحاد الأوروبي، مع مجموعة من الفعاليات اليسارية بفرنسا، وتبادل وجهات النظر حول ملفات متعددة تهم قضايا التعاون لا سيما اتفاقيات الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي، ببعض الدول منها المغرب.

كما التقى ببلجيكا، يضيف المصدر، بحضور كل من محمد عامر و أحمد رضا الشامي سفيرا المملكة المغربية ببروكسيل والاتحاد الأوربي، مع ''ديربيوإليو'' رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي والوزير الأول السابق، حيث تمحورت المناقشات حول جملة من القضايا التي تعرفها المنطقة الأورو-متوسطية واللحظات الانتقالية الصعبة التي تعيشها العائلة الاشتراكية في مجموعة من الدول، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير العلاقات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوربي.

وأكد المصدر، أن اللقاء عرف مناقشة مواضيع تهم الطرفين، بدء من المنتدى الدولي للهجرة والتنمية وصولا للميثاق العالمي لهجرة منظمة منتظمة ودائمة الذي ستنظمه الأمم المتحدة، خلال دجنبر المقبل بمدينة مراكش، ومناقشة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجالات المختلفة خاصة في مجال الهجرة.

ويوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة الإيطالية روما، استقبل بنعتيق من طرف ''مارطا كراندي'' رئيسة لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الإيطالي، وناقش خلالها نفس القضايا السابقة التي كانت محور المباحثات التي حضرها سفير المملكة بروما حسن أبو أيوب.

وفي لقاء مع برلمانيين ينتمون إلى أحزاب يسارية بإيطاليا استعرض الطرفان العلاقات التي تجمع الحزب الديمقراطي الإيطالي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما تلقى عبد الكريم بنعتيق دعوة لحضور وفد برلماني عن الفريق الاشتراكي للاجتماع الذي ستنظمه مجموعة الصداقة المغربية الإيطالية بالبرلمان الإيطالي يوم 17 يوليوز المقبل.

واتفق الطرفان، يضيف ذات المصدر، على تنظيم زيارة للمغرب خلال أكتوبر المقبل قصد المشاركة في الندوة المزمع عقدها من طرف الاتحاد الاشتراكي حول التحديات المطروحة على اليسار عامة والقوى الاشتراكية خاصة، حيث سيتم خلالها برمجة زيارة للوفود الإيطالية المشاركة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.