 بالصــورة:Mars Bruno يحطم الأرقام في سماء مهرجان موازين على منصة السويسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مافيا تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا | مجتمع

''مافيا'' تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة | حوادث و حقوق

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة | بوليتيك

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون | حوادث و حقوق

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون

مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة | مجتمع

مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة

المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـالتعاون جنوب-جنوب | بوليتيك

المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـ''التعاون جنوب-جنوب''

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب نظارات شمسية | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''

العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز التعاون الثقافي المغربي الإسباني | بوليتيك

العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز

بالفيديو.. مريم سعيد: نور الدين أمرابط هو المفضل عندي | ثقافة و فنون

بالفيديو.. مريم سعيد: '' نور الدين أمرابط هو المفضل عندي''

برلمانيونا والريع المريح

بالصــورة:Mars Bruno يحطم الأرقام في سماء مهرجان موازين على منصة السويسي

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 14:23 بالصــورة:Mars Bruno يحطم الأرقام في سماء مهرجان موازين على منصة السويسي | ثقافة و فنون
بالصــورة:Mars Bruno يحطم الأرقام في سماء مهرجان موازين على منصة السويسي
قدم برونو مارس ، الوفي للقبه فنان الاحتفال الاستثنائي، مساء الأربعاء على منصة السويسي بالرباط، حفلا متميزا أمام جمهور غفير وصل إلى حوالي 90 ألف متفرج ، وذلك في إطار مشاركته في الدورة السابعة عشرة

شـــوف تيفي:

قدم برونو مارس ، الوفي للقبه فنان الاحتفال الاستثنائي، مساء الأربعاء على منصة السويسي بالرباط، حفلا متميزا أمام جمهور غفير وصل إلى حوالي 90 ألف متفرج ، وذلك في إطار مشاركته في الدورة السابعة عشرة لمهرجان موازين - إيقاعات العالم الذي يتواصل إلى غاية 30 يونيو الجاري.

وقد استهل النجم الأمريكي ، الذي بيع عدد هائل من ألبوماته ، الحفل الساهر بأغنيته الناحجة "فينيس" ، قبل أن يقدم عددا من أفضل أغانيه ، ومن بينها "تريزور" و"24 ك ماجيك" وأيضا "لوكد أوت أوف هيفن"، ما دفع الجمهور وأغلبه من الشباب إلى رقص حماسي محموم.

وقدم كاتب الكلمات والملحن والمغني والمنتج المتحدر من هاواي ، مرفوقا بموسيقييه، للجمهور المتحمس الذي كان لا يكف عن الهتاف وترديد الأغإني ، مقطوعاته الشهيرة "ذاتس وات آي لايك" و"فرساس أون ذو فلور" و"ماري يو" و"رانواي بايبي" ، ما خلق مناخا موسيقيا رائعا تتخلله إيقاعات فانك وسول.

وفي ختام هذا الحفل الأول من نوعه بالمغرب، أمتع الفنان، الذي أنجز الكليب الخامس الذي يعد الأكثر مشاهدة في جميع العصور بأزيد من ثلاث مليارات مشاهدة على يوتوب، جمهوره بأداء أغنيتيه الكلاسيكيتين ""وين آي واز يور مان" و"جاست ذو واي يو آر" التي يحفظها عن ظهر قلب ، قبل أن يختم بأداء أغنيته "أبتاون فانك".

وقد ازداد برونو مارس ، واسمه الحقيقي بيتر جيني فرنانديز ، في أحضان أسرة فنية، واشتهر في عالم الأغنية بإنتاج أغان لفنانين آخرين، قبل أن يؤدي "نوتينغ أو يو" "بيليونير لترافي ماكوا" ثم صدر ألبومه الأول "دو ووبس أند هوليغانز" سنة 2010.

يشار إلى أن مهرجان موازين - إيقاعات العالم ، الذي تنظمه منذ 2001 جمعية مغرب الثقافات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعد بالنسبة لمحبي الموسيبقى في مختلف بلدان العالم أحد المواعيد الثقافية الأكثر ترقبا من الجمهور.

وبمتاسبة دورته السابعة عشرة. يقترح هذا الموعد الفني الكبير برمجة استثنائية متنوعة ، تتضمن حفلات موسيقية مغربية وإفريقية وشرقية وغربية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مارس برونو موازين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. مريم سعيد: نور الدين أمرابط هو المفضل عندي | ثقافة و فنون

بالفيديو.. مريم سعيد: '' نور الدين أمرابط هو المفضل عندي''

بالصورة.. النجمة الأمريكية ريحانا تختار اسم المغرب لمكياجها الجديد | ثقافة و فنون

بالصورة.. النجمة الأمريكية ريحانا تختار اسم المغرب لمكياجها الجديد

بالصورة..بالموازاة مع دعوات المقاطعة: الستاتي يعلن مشاركته في مهرجان موازين وتبرع بأجره لصالح جمعية لعلاج السرطان | ثقافة و فنون

بالصورة..بالموازاة مع دعوات المقاطعة: الستاتي يعلن مشاركته في مهرجان موازين وتبرع بأجره لصالح جمعية لعلاج السرطان

نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني | ثقافة و فنون

نجاة عتابو للمقاطعين: ماشي كلشي مقاطع و جمهوري غادي يتبعني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو للاعب المقاتل نور الدين أمرابط بعد عودته لهولندا | قنوات أخرى
منذ 19 دقيقة

أول فيديو للاعب المقاتل ''نور الدين أمرابط'' بعد عودته لهولندا

وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي | خارج البلاطو

وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي

من حي سيدي موسى بسلا..نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعدما شرملوه عصابة بالسيوفة +تصريحات مثيرة | خارج البلاطو

من حي سيدي موسى بسلا..نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعدما شرملوه عصابة بالسيوفة +تصريحات مثيرة

في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..كولشي رخيص | روبورتاج

في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..''كولشي رخيص''

﻿

آخر المستجدات

مافيا تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا | مجتمع
منذ 9 دقائق

''مافيا'' تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة | حوادث و حقوق

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة | بوليتيك

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون | حوادث و حقوق

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.