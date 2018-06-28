بالصــورة:Mars Bruno يحطم الأرقام في سماء مهرجان موازين على منصة السويسي ﻿

قدم برونو مارس ، الوفي للقبه فنان الاحتفال الاستثنائي، مساء الأربعاء على منصة السويسي بالرباط، حفلا متميزا أمام جمهور غفير وصل إلى حوالي 90 ألف متفرج ، وذلك في إطار مشاركته في الدورة السابعة عشرة

شـــوف تيفي:

قدم برونو مارس ، الوفي للقبه فنان الاحتفال الاستثنائي، مساء الأربعاء على منصة السويسي بالرباط، حفلا متميزا أمام جمهور غفير وصل إلى حوالي 90 ألف متفرج ، وذلك في إطار مشاركته في الدورة السابعة عشرة لمهرجان موازين - إيقاعات العالم الذي يتواصل إلى غاية 30 يونيو الجاري.

وقد استهل النجم الأمريكي ، الذي بيع عدد هائل من ألبوماته ، الحفل الساهر بأغنيته الناحجة "فينيس" ، قبل أن يقدم عددا من أفضل أغانيه ، ومن بينها "تريزور" و"24 ك ماجيك" وأيضا "لوكد أوت أوف هيفن"، ما دفع الجمهور وأغلبه من الشباب إلى رقص حماسي محموم.

وقدم كاتب الكلمات والملحن والمغني والمنتج المتحدر من هاواي ، مرفوقا بموسيقييه، للجمهور المتحمس الذي كان لا يكف عن الهتاف وترديد الأغإني ، مقطوعاته الشهيرة "ذاتس وات آي لايك" و"فرساس أون ذو فلور" و"ماري يو" و"رانواي بايبي" ، ما خلق مناخا موسيقيا رائعا تتخلله إيقاعات فانك وسول.

وفي ختام هذا الحفل الأول من نوعه بالمغرب، أمتع الفنان، الذي أنجز الكليب الخامس الذي يعد الأكثر مشاهدة في جميع العصور بأزيد من ثلاث مليارات مشاهدة على يوتوب، جمهوره بأداء أغنيتيه الكلاسيكيتين ""وين آي واز يور مان" و"جاست ذو واي يو آر" التي يحفظها عن ظهر قلب ، قبل أن يختم بأداء أغنيته "أبتاون فانك".

وقد ازداد برونو مارس ، واسمه الحقيقي بيتر جيني فرنانديز ، في أحضان أسرة فنية، واشتهر في عالم الأغنية بإنتاج أغان لفنانين آخرين، قبل أن يؤدي "نوتينغ أو يو" "بيليونير لترافي ماكوا" ثم صدر ألبومه الأول "دو ووبس أند هوليغانز" سنة 2010.

يشار إلى أن مهرجان موازين - إيقاعات العالم ، الذي تنظمه منذ 2001 جمعية مغرب الثقافات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعد بالنسبة لمحبي الموسيبقى في مختلف بلدان العالم أحد المواعيد الثقافية الأكثر ترقبا من الجمهور.

وبمتاسبة دورته السابعة عشرة. يقترح هذا الموعد الفني الكبير برمجة استثنائية متنوعة ، تتضمن حفلات موسيقية مغربية وإفريقية وشرقية وغربية.