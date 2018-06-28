 عاجل وبالصور..شابة متزوجة تنتمي لأسرة من الشرفاء خطفوها ورسلو لأسرتها صورها وهي لابسا ''الخمار'' ﻿
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عاجل وبالصور..شابة متزوجة تنتمي لأسرة من الشرفاء خطفوها ورسلو لأسرتها صورها وهي لابسا ''الخمار''

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 13:27 عاجل وبالصور..شابة متزوجة تنتمي لأسرة من الشرفاء خطفوها ورسلو لأسرتها صورها وهي لابسا الخمار | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..شابة متزوجة تنتمي لأسرة من الشرفاء خطفوها ورسلو لأسرتها صورها وهي لابسا ''الخمار''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أفراد أسرة تنتمي لـ ''شرفاء ولاد الشيخ''، وضعوا شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، وذلك عقب اختطاف ''ابنتهم'' البالغة من العمر 21 سنة، بعد مغادرتها لحمام شعبي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أفراد أسرة تنتمي لـ ''شرفاء ولاد الشيخ''، وضعوا شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، وذلك عقب اختطاف ''ابنتهم'' البالغة من العمر 21 سنة، بعد مغادرتها لحمام شعبي يوجد بالقرب من منزل أسرتها.

وأوضح قريب المختطفة لـ ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بـ ''مريم.ش'' البالغة من العمر 21 سنة والمتزوجة والأم لطفل، تم اختطافها بداية الأسبوع الجاري، بعد ساعات من محاولة اختطاف طفلها الزوهري البالغ من العمر 4 سنوات، قررت ولوج حمام شعبي، لكنها لم تعد منه، لتتفاجأ الأسرة بتوصلها بالعديد من الصور الخاصة بها والتي ظهرت بها وهي ترتدي ''الخمار''.

وأضاف المتحدث أن الأسرة عبرت عن تخوفها من سقوط ''مريم'' ضحية جماعة متطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية نظرا للملابس التي تم إرغامها على ارتدائها، مؤكدا في الوقت نفسه تبادلهم للحديث معها عبر الهاتف، حيث أبلغتهم بتواجدها بمدينة تطوان، قبل أن تغير كلامها وتؤكد تواجدها بجنوب المغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاختطاف المختطفة المتزوجة تطوان

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