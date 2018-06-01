عاجل..إطلاق الرصاص لإنقاذ حياة ركاب ''طوبيس'' بمدينة تمارة+تفاصيل مرعبة ﻿

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الخميس، أن مقدم شرطة، ينتمي للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي، وإطلاق خمس رصاصات،

''شوف تيفي''

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الخميس، أن مقدم شرطة، ينتمي للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي، وإطلاق خمس رصاصات، اثنتان منها تحذيرية، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض حياة ركاب حافلة للنقل العمومي وعناصر الشرطة، لاعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية، أن دورية شرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان بصدد تعريض ركاب حافلة للنقل العمومي لاعتداء بالسلاح الأبيض، وذلك بعد أن هشم زجاج الواقية الأمامية لحافلتين للنقل الحضري، مما اضطر موظف الشرطة أمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه به، إلى إطلاق خمس رصاصات، أصابت ثلاثة منها المشتبه به على مستوى الساق والقفص الصدري.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار استقرار حالته الصحية، قبل إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات هذه القضية.