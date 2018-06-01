 عاجل..إطلاق الرصاص لإنقاذ حياة ركاب ''طوبيس'' بمدينة تمارة+تفاصيل مرعبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مافيا تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا | مجتمع

''مافيا'' تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة | حوادث و حقوق

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة | بوليتيك

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون | حوادث و حقوق

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون

مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة | مجتمع

مؤلم.. شاب سرط لسانو ومات خلال مباراة كرة قدم بطنجة

المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـالتعاون جنوب-جنوب | بوليتيك

المغرب ونيجيريا يقدمان نموذجا لـ''التعاون جنوب-جنوب''

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب نظارات شمسية | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''

العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز التعاون الثقافي المغربي الإسباني | بوليتيك

العاهل الإسباني فيليبي السادس يوشح مهدي قطبي وعبد العزيز الإدريسي اعترافا بانخراطهما في تعزيز

بالفيديو.. مريم سعيد: نور الدين أمرابط هو المفضل عندي | ثقافة و فنون

بالفيديو.. مريم سعيد: '' نور الدين أمرابط هو المفضل عندي''

برلمانيونا والريع المريح

عاجل..إطلاق الرصاص لإنقاذ حياة ركاب ''طوبيس'' بمدينة تمارة+تفاصيل مرعبة

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 13:24 عاجل..إطلاق الرصاص لإنقاذ حياة ركاب طوبيس بمدينة تمارة+تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق
عاجل..إطلاق الرصاص لإنقاذ حياة ركاب ''طوبيس'' بمدينة تمارة+تفاصيل مرعبة
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الخميس، أن مقدم شرطة، ينتمي للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي، وإطلاق خمس رصاصات،

''شوف تيفي''

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الخميس، أن مقدم شرطة، ينتمي للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي، وإطلاق خمس رصاصات، اثنتان منها تحذيرية، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض حياة ركاب حافلة للنقل العمومي وعناصر الشرطة، لاعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية، أن دورية شرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان بصدد تعريض ركاب حافلة للنقل العمومي لاعتداء بالسلاح الأبيض، وذلك بعد أن هشم زجاج الواقية الأمامية لحافلتين للنقل الحضري، مما اضطر موظف الشرطة أمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه به، إلى إطلاق خمس رصاصات، أصابت ثلاثة منها المشتبه به على مستوى الساق والقفص الصدري.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار استقرار حالته الصحية، قبل إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات هذه القضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تمارة السلاح الوظيفي حافلة للنقل العمومي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة | حوادث و حقوق

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون | حوادث و حقوق

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب نظارات شمسية | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة تظهر في قضية جريمة القتل التي هزت كورنيش أكادير بسبب ''نظارات شمسية''

انتشال جثة شاب من بحر السعيدية بعد مرور ثلاثة أيام | حوادث و حقوق

انتشال جثة شاب من بحر السعيدية بعد مرور ثلاثة أيام

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو للاعب المقاتل نور الدين أمرابط بعد عودته لهولندا | قنوات أخرى
منذ 19 دقيقة

أول فيديو للاعب المقاتل ''نور الدين أمرابط'' بعد عودته لهولندا

وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي | خارج البلاطو

وزير التعليم..التلاميذ اللي حصلو على أعلى المعدلات بالباك..مفخرة للمغرب وغادي نعطيوهم مِنح باش يواصلو المسار التعليمي

من حي سيدي موسى بسلا..نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعدما شرملوه عصابة بالسيوفة +تصريحات مثيرة | خارج البلاطو

من حي سيدي موسى بسلا..نجاة شاب من الموت بأعجوبة بعدما شرملوه عصابة بالسيوفة +تصريحات مثيرة

في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..كولشي رخيص | روبورتاج

في اليوم الأول..إقبال كبير على مهرجان التسوق بموروكومول..''كولشي رخيص''

﻿

آخر المستجدات

مافيا تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا | مجتمع
منذ 9 دقائق

''مافيا'' تتاجر في سرقة وبيع الأطفال المغاربة في إسبانيا

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة | حوادث و حقوق

إصابة دركيين بإصابات متفاوتة بالحسيمة

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة | بوليتيك

عاجل.. النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي بعد المداولة

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون | حوادث و حقوق

العثور على رجل أعمال جثة هامدة بشاطئ بمدينة العيون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.