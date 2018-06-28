 ها اللي خرج على ناصر الزفزافي...الأب ديالو يستدعي شاهدا لصالح ابنه يعمل تاجرا للمخدرات والبوليس اعتقلوه متلبسا ﻿
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ها اللي خرج على ناصر الزفزافي...الأب ديالو يستدعي شاهدا لصالح ابنه يعمل تاجرا للمخدرات والبوليس اعتقلوه متلبسا

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 13:09 ها اللي خرج على ناصر الزفزافي...الأب ديالو يستدعي شاهدا لصالح ابنه يعمل تاجرا للمخدرات والبوليس اعتقلوه متلبسا | بوليتيك
ها اللي خرج على ناصر الزفزافي...الأب ديالو يستدعي شاهدا لصالح ابنه يعمل تاجرا للمخدرات والبوليس اعتقلوه متلبسا
من الغريب أن أحمد الزفزافي الأب المصرح حسب ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بأنه سعيد بالحكم على ابنه بـ 20 سنة! وهي سعادة لا يعرف منبعها، هل عطف الأب أم قسوته على ابنه

شوف تيفي

من الغريب أن أحمد الزفزافي الأب المصرح حسب ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بأنه سعيد بالحكم على ابنه بـ 20 سنة! وهي سعادة لا يعرف منبعها، هل عطف الأب أم قسوته على ابنه..؟! لأن الذي يكون سعيدا بنهاية كهذه لن يكون على وضع نفسي مستقر.. فالأب أحمد قاد ناصر بحبكة دقيقة إلى هذا الحكم القاسي، تؤكد مصادرنا، لأن براءة ابنه لم تكن محط اهتمامه، ولعل خير دليل، هو استقطاب أحمد الزفزافي لياسر أورحو تاجر مخدرات ليكون شاهدا لصالح ابنه، فهل يصلح العطار ما أفسده الدهر!

تضيف مصادرنا أن المدعو ياسر والشاهد في ملف ناصر ألقي عليه القبض البارحة وبحوزته لفافات من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية متحصل عليها من تجارة المخدرات، كما تم الحجز على هواتف نقالة عرضت على الخبرة التقنية ظل يستخدمها الشاهد للتواصل مع زبنائه المفترضين..فكيف يمكن أن يشهد ويدافع بصدق عن صاحبه من يغوص في وحل الممنوعات والمخدرات والمال الحرام...؟هنا يتضح حسب مصادرنا أن "اللي خرج على الزفزافي هو أبوه، صيفطو ترونسفيري" لأن ما يهم الأب هو الثروة قبل كل شيء، وقد سبق أن أشارت "شوف تيفي" في وقت سابق إلى سعي الزفزافي الأب للركوب على حراك الريف، وجني ثروة مالية أصبحت بين عشية وضحاها وبقدرة قادر تسيل في يده، بعد أن أعلن في وقت سابق أنه فقير ويجد صعوبة في التنقل كل أسبوع من الحسيمة إلى الدار البيضاء، حيث أصبح يركب هو وأفراد عائلته (الأب والأم والأبناء ) ذهابا وإيابا عبر الطائرة، ولنتخيل كم تكلف رحلة واحدة من الحسيمة للدار البيضاء لحوالي 5 أفراد، فماذا عن تكلفة عشرات الرحلات المبرمجة...في حين يتزاحم أفراد من عوائل المعتقلين الآخرين على وسائل النقل العمومية والقليلة التكلفة لأنهم لايبيعون ولايشترون ولايعرفون كيف يركبون على حراك الريف، هذه الحقيقة دفعت المعتقلين إلى اتهام الزفزافي بأنه "باع الماتش" وارتمى في أحضان جهات أجنبية لها أجندات خفية اتجاه المغرب، وذلك مقابل امتيازات مالية وتسهيلات للهجرة لأبنائه وأفراد عائلته، وهو يجوب هولندا ودول أوربية على نفقة المحرضين...والنتيجة "تغريق" ابنه في أتون السجون بل الإعلان عن فرحه بهذا الحكم...فما هذا الفصام! وفي أي قاموس يدخل هذا "الزعلوك" العائلي...!

 

‫شوف تيفي

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شـــوف المغرب الزفزافي السجن الحسيمة والد تاجر مخدرات

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