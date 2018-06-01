عاجل..القاضي اللي حكم على الزفزافي ورفاقه يكلف بالبث في قضية ''مول 17 مليار'' رئيس جماعة ''احد السوالم'' ..وهذا ما تقرر ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي علي الطرشي والذي ارتبط اسمه بقضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، تم تكليفه بالبث في ملف زين العابدين الحواص رئيس جماعة حد السوالم السابق الملقب بـ ''مول 17

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي علي الطرشي والذي ارتبط اسمه بقضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، تم تكليفه بالبث في ملف زين العابدين الحواص رئيس جماعة حد السوالم السابق الملقب بـ ''مول 17 مليار''.

وأكد المصدر ذاته أن أشغال جلسة يومه الخميس 27 يونيو، جرت بالقاعة رقم 8 باستئنافية البيضاء، حيث قرر القاضي علي الطرشي تأخير أشغال الجلسة إلى 21 يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحواص ، تم إحضاره إلى المحكمة من سجن عكاشة، وحضر أشغال الجلسة، مشيرا إلى أن أفراد أسرته ومجموعة من أصدقائه، حلوا باستئنافية البيضاء منذ صباح اليوم لحضور أشغال هذه الجلسة.