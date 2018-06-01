عاجل..هذه حقيقة الحكم على المهداوي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات ﻿

نفى مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو، المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن استئنافية البيضاء، قضت بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة في حق الصحافي حميد

"شوف تيفي"

نفى مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الخميس 28 يونيو، المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن استئنافية البيضاء، قضت بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة في حق الصحافي حميد المهداوي مع حرمانه من العمل في المجال الصحفي لمدة سبع سنوات.

وأكد المصدر ذاته أن أشغال جلسة المحاكمة، ستعقد زوال يومه الخميس، حيث سيتم الإعلان عن الحكم النهائي في حق حميد المهداوي المتابع بمجموعة من التهم من بينها "عدم التبليغ".

تجدر الإشارة إلى أن ملف حميد المهداوي، تقرر فصله بداية الأسبوع الجاري عن ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، والذي تم النطق بالأحكام الخاصة به.