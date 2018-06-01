 توقيف عصابة إجرامية عناصرها من اليمين المتطرف تخطط لهجمات ضد المسلمين بفرنسا ﻿
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توقيف عصابة إجرامية عناصرها من اليمين المتطرف تخطط لهجمات ضد المسلمين بفرنسا

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 10:12 توقيف عصابة إجرامية عناصرها من اليمين المتطرف تخطط لهجمات ضد المسلمين بفرنسا | حوادث و حقوق
توقيف عصابة إجرامية عناصرها من اليمين المتطرف تخطط لهجمات ضد المسلمين بفرنسا
أفاد مصدر قضائي فرنسي اليوم الخميس أنه تم توجيه التهمة رسميا يوم أمس الأربعاء 28 يونيو إلى عشرة أشخاص أوقفوا في فرنسا في سياق حملة مداهمات ضد مجموعة من اليمين المتطرف كانت السلطات تخشى أن ''تنفذ عملا

شوف تيفي

 أفاد مصدر قضائي فرنسي اليوم الخميس أنه تم توجيه التهمة رسميا يوم أمس الأربعاء 28 يونيو إلى عشرة أشخاص أوقفوا في فرنسا في سياق حملة مداهمات ضد مجموعة من اليمين المتطرف كانت السلطات تخشى أن "تنفذ عملا عنيفا" ضد مسلمين.

 وبحسب قناة "فرانس 24" فقد مثل المشتبه بهم العشرة وهم تسعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما، أمام قاضي تحقيق باريسي بعد توقيفهم أربعة أيام رهن التحقيق، ووجهت إليهم تهمة "تشكيل عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية" ووضع أربعة منهم قيد الاعتقال الاحترازي، وكانت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية قد اعتقلت يوم السبت الماضي المشتبه بهم في عدة مناطق بفرنسا.


وقال مصدر قضائي حسب نفس المصدر إن الشرطة قامت بعمليات الاعتقال ضمن تحقيق جنائي فتح في باريس في 14 من شهر يونيو في "مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية".

وأفاد مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه بهم "كان لديهم مشروع هجوم ملامحه غير محددة في هذه المرحلة، إلا أنه يستهدف مسلمين".

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المغرب شوف تيفي فرنسا اليمين المتطرف المسلمين

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