 توقيف دركي متلبسًا برشوة من امرأة للتستر عليها في قضية دعارة ﻿
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توقيف دركي متلبسًا برشوة من امرأة للتستر عليها في قضية دعارة

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 10:06 توقيف دركي متلبسًا برشوة من امرأة للتستر عليها في قضية دعارة | حوادث و حقوق
توقيف دركي متلبسًا برشوة من امرأة للتستر عليها في قضية دعارة
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يوم أمس الأربعاء، من توقيف دركي متلبسًا باستلام رشوة من امرأة بمولاي بوسلهام.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يوم أمس الأربعاء، من توقيف دركي متلبسًا باستلام رشوة من امرأة بمولاي بوسلهام.

ووفق مصادر مطلعة، حسب ما أورده موقع "المغرب اليوم"، مساء أمس الأربعاء، فإنه وبأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، قام أربعة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإلقاء القبض على الدركي متلبسًا باستلام رشوة قدرها 5000 درهم، بعدما أبرم موعدًا مع امرأة للتستر عليها في قضية متعلقة بالدعارة.

وأضافت ذات المصادر، حسب ذات الموقع، أنه جرى وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث والتحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة لمتابعته في المنسوب إليه.

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شوف تيفي المغرب القنيطرة مولاي بوسلهام توقيف دركي دعارة

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