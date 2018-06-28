بالصورة..بالموازاة مع دعوات المقاطعة: الستاتي يعلن مشاركته في مهرجان موازين وتبرع بأجره لصالح جمعية لعلاج السرطان ﻿

بالموازاة مع الدعوات الخاصة بمقاطعة مهرجان موازين، أعلن فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي التزامه بالعقد المبرم مع إدارة المهرجان وإحيائه لسهرة يوم 30 يونيو الجاري، بمنصة سلا، مشددا على أن

"شوف تيفي"

بالموازاة مع الدعوات الخاصة بمقاطعة مهرجان موازين، أعلن فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي التزامه بالعقد المبرم مع إدارة المهرجان وإحيائه لسهرة يوم 30 يونيو الجاري، بمنصة سلا، مشددا على أن الأجر الذي سيتحصل عليه سيتبرع به كاملا لصالح جمعية لمحاربة سرطان الأطفال.

ووعد الستاتي في تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، على أنه سيظهر بمقطع فيديو وهو يسلم أجره كاملا إلى رئيس الجمعية، داعيا الجميع إلى الحضور بكثافة لسهرته والمساهمة في هذا العمل الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام، أعلنت هي الأخرى، عن تبرعها بأجرها كاملا لصالح جمعيات حقوقية، ودعت جماهيرها إلى الحضور بكثافة إلى سهرتها بمهرجان موازين.

