سائح ألماني عاري الجسد ومكبل اليدين بالشارع العام يستنفر المصالح الأمنية بمراكش...والقضية فيها الشذوذ الجنسي...تفاصيل مثيرة ﻿

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة للدائرة الأمنية 16 يوم أمس بمدينة مراكش سائحا ألمانيا، وهو عاري الجسد بالشارع العام ومصفد اليدين.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة للدائرة الأمنية 16 يوم أمس بمدينة مراكش سائحا ألمانيا، وهو عاري الجسد بالشارع العام ومصفد اليدين.

وحسب مصادر محلية فالسائح الألماني كان يكتري شقة بالقرب من تجزئة الكلية "سيدي عباد" بالمدينة الحمراء، وتعرف على شاب مغربي مثلي الجنس، ورافقه لشقته قصد ممارسة الجنس، غير أنه بعد دخولهما للشقة دخلا في نقاش حول ثمن الممارسة الجنسية الوحيدة "باص"، وتطورت الأمور فيما بينهما إلى خصام، ولم يتوصلا لثمن اتفاقي يرضي كليهما، ما حذا بالشاب المغربي إلى تكبيل يدي السائح للخلف بواسطة حبل سميك، واستولى على مبالغ مالية كانت بحوزته وهاتفين من الطراز الرفيع ليلوذ بالفرار.

وأضافت ذات المصادر، أن السائح بعد تعرضه للسرقة حاول اللحاق بالمشتبه به رغم تكبيل يديه، وخرج للشارع العام عاري الجسد ومكبل، واستنجد بعدد من المارة الذين أثارهم المشهد وتحلقوا حوله، قبل أن يربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية للدائرة 16 بمقاطعة كيليز، والتي استنفرت مختلف عناصرها فور تلقيها الإشعار، وهرعت لعين المكان رفقة الشرطة العلمية والتقنية، لتتم مرافقة الضحية صوب شقته قصد إخضاعها للخبرة، وأخذ البصمات بغية التوصل لهوية منفذ هذه العملية، فيما تم فتح تحقيق معمق مع السائح الألماني بأمر من النيابة العامة من أجل فك لغز هذه الجريمة التي تفوح منها رائحة الشذوذ الجنسي.