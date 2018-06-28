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بالصور..مقرقب بغا ينتاحر وسط أشهر شارع بالبيضاء

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 09:35 بالصور..مقرقب بغا ينتاحر وسط أشهر شارع بالبيضاء | مجتمع
بالصور..مقرقب بغا ينتاحر وسط أشهر شارع بالبيضاء
هدد شخص في حالة تخدير نتيجة تناوله لأقراص مهلوسة، بالانتحار، في الساعات الأولى من يومه الخميس 28 يونيو، بشارع محمد الخامس بالبيضاء، وهو ما استدعى تدخل المصالح الأمنية.

"شوف تيفي"

هدد شخص في حالة تخدير نتيجة تناوله لأقراص مهلوسة، بالانتحار، في الساعات الأولى من يومه الخميس 28 يونيو، بشارع محمد الخامس بالبيضاء، وهو ما استدعى تدخل المصالح الأمنية.

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بشخص مدمن على المخدرات، هدد في العديد من المرات بالانتحار، مشيرا إلى أنه حاول الانتحار في الساعات الأولى، ما دفع بمواطنين إلى إبلاغ المصالح الأمنية والوقاية المدنية.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وبمساعدة من عناصر الوقاية المدنية، تمكنت من السيطرة على الوضع، وأقنعت هذا الشخص بالتراجع عن فكرة الانتحار.

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المغرب شوف تيفي شارع محمد الخامس الانتحار مقرقب المخدرات

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