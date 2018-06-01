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طقس حار وقطرات مطرية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 09:18 طقس حار وقطرات مطرية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس | مجتمع
طقس حار وقطرات مطرية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل والسهول المحيطية مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية، فضلا عن تكون سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مما سيعطي قطرات مطرية متفرقة يحتمل أن تكون رعدية.

أما بباقي جهات المملكة، فالأجواء ستكون مستقرة عموما مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الصحراوية.

وبالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات ، وما بين 20 و26 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وواد ملوية والمنطقة الشرقية وبداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 21 و 27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 28 و 34 درجة بالسهول الداخلية وسوس والسايس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و 39 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية ، وما بين 39 و43 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين تطوان والناظور طنجة وآسفي ، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز والسواحل ما بين طنجة وآسفي وقليل الهيجان بباقي المناطق.

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المغرب شوف تيفي الأقاليم الصحراوية قطرات مطرية البحر

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