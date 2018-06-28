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مؤلم وبالصور..مختل عقلي ينهي حياة شخص بطريقة بشعة بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 28 يونيو 2018 / 01:01 مؤلم وبالصور..مختل عقلي ينهي حياة شخص بطريقة بشعة بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور..مختل عقلي ينهي حياة شخص بطريقة بشعة بقلعة السراغنة
اهتزت جماعة الونادسة بإقليم قلعة السراغنة، يومه الأربعاء 27 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، حيث أقدم مختل عقلي على توجيه العديد من الضربات المميتة له بواسطة عصا حديدية.

''شوف تيفي''

اهتزت جماعة الونادسة بإقليم قلعة السراغنة، يومه الأربعاء 27 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، حيث أقدم مختل عقلي على توجيه العديد من الضربات المميتة له بواسطة عصا حديدية.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الضحية تفاجأ بمختل عقلي في حالة هيستيرية، يقدم على مهاجمته، قبل أن يوجه له ضربات بواسطة عصا حديدية على مستوى الرأس، أسقطته أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأشار المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، أوقفت المختل العقلي، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قلعة السراغنة المختل العقلي الدرك

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